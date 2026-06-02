Carteira Web3 da KuCoin expande-se para mercados perpétuos de criptomoedas e finanças tradicionais com a atualização HIP-3

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 2º de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin Web3 anunciou hoje que a sua Carteira Web3 está se expandindo para mercados perpétuos de criptomoedas e finanças tradicionais por meio da integração da Proposta de Melhoria Hyperliquid 3 (HIP-3). A atualização permite que os usuários tenham acesso a um leque mais amplo de oportunidades de negociação em mercados perpétuos — incluindo criptoativos, ações, commodities, índices e mercados vinculados ao câmbio — diretamente a partir de uma única carteira de autocustódia, combinando uma experiência Web3 voltada para dispositivos móveis com uma interface de trading profissional e intuitiva. Este lançamento dá continuidade ao lançamento, em janeiro, dos mercados perpétuos nativos na carteira Web3 da KuCoin, promovendo ainda mais uma experiência simplificada com derivativos, ao mesmo tempo em que mantém o controle do usuário sobre seus ativos e chaves privadas.

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O HIP-3 é uma atualização do ecossistema Hyperliquid, projetada para tornar a criação de novos mercados perpétuos mais aberta. Nesse modelo, desenvolvedores qualificados podem implementar novos mercados perpétuos utilizando mecanismos na blockchain destinados a garantir a transparência e os padrões operacionais. Com o suporte ao HIP-3 agora integrado, a experiência de mercados perpétuos dentro da carteira Web3 da KuCoin pode se conectar a um universo mais amplo de mercados à medida que o ecossistema se expandir — mantendo as negociações dentro de uma interface unificada otimizada para velocidade, simplicidade e consistência.

"Ao integrar o framework HIP-3 da Hyperliquid, estamos trazendo um modelo de expansão de mercado mais aberto diretamente para a experiência nativa de mercados perpétuos da carteira Web3 da KuCoin", declarou Gas Meng, líder da operação de carteiras Web3 da KuCoin. "Essa atualização ajuda os usuários a acessar um conjunto mais amplo e de mercados perpétuos mais amplos e em movimento — desde cripto até exposição a preços vinculados ao TradFi — por meio de um único ponto de entrada mobile-first, autocustódia, enquanto priorizamos fontes de liquidez maduras para manter a qualidade da execução e a usabilidade consistentes à medida que o ecossistema cresce."

Ao integrar o HIP-3, a carteira Web3 da KuCoin está ampliando o acesso ao mercado além dos instrumentos nativos de criptomoedas para oferecer uma experiência mais completa de "mercados perpétuos de criptomoedas + finanças tradicionais". À medida que os mercados elegíveis se tornam disponíveis, os usuários podem acessar a exposição de preços baseada em derivativos em um conjunto mais amplo de categorias a partir de um único ponto de entrada de autocustódia, reduzindo a necessidade de navegar por múltiplos aplicativos e fluxos de trabalho de negociação desconectados. No lançamento, a Carteira Web3 da KuCoin integra o HIP-3 via protocolo XYZ, selecionado por sua liquidez e qualidade de execução mais estabelecidas, apoiando a expansão do mercado enquanto mantém uma experiência de negociação equilibrada.

A Carteira Web3 da KuCoin introduziu os mercados perpétuos nativos na carteira em janeiro para agilizar o acesso a derivativos na blockchain e proporcionar uma jornada do usuário mais fluida. Essa atualização do HIP-3 marca o próximo passo nesse roteiro do produto, combinando uma experiência de trading familiar, profissional e intuitiva com uma arquitetura de expansão de mercado mais aberta para oferecer uma cobertura mais ampla de ativos em um formato nativo para dispositivos móveis com autocustódia.

Sobre a Carteira Web3 da KuCoin

A Carteira Web3 da KuCoin é uma carteira descentralizada e não custodial que suporta múltiplas blockchains. Concebida com foco na segurança e no alfa na blockchain, ela conta com um agregador DEX de swap multicadeia integrado para negociações sem interrupções entre redes, além de ferramentas de Smart Money para ajudá-lo a identificar oportunidades antecipadamente. Com acesso a mais de 1.000 DApps e um hub dedicado de airdrop com tokens em alta e recém-listados, a carteira Web3 da KuCoin serve como seu portal definitiva para o mundo Web3.

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FONTE KuCoin