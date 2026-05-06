KuCoin Luncurkan "Anti-Phishing Month" untuk Meningkatkan Kesadaran Pengguna Global tentang Keamanan Siber

Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin mencatat peningkatan serangan phishing yang menyasar pengguna, terutama di sejumlah wilayah tertentu. Serangan melalui SMS (smishing) dan surel menjadi metode yang paling dominan, mencakup lebih dari 90% kasus. Selain menimbulkan kerugian finansial, serangan tersebut juga berdampak pada tingkat kepercayaan pengguna. Untuk itu, KuCoin menempuh pendekatan yang lebih sistematis dalam pencegahan phishing sebagai prioritas strategis.

Peluncuran program ini bertepatan dengan berbagai momentum global terkait kesadaran keamanan siber pada Mei, termasuk Hari Keamanan Informasi Sedunia, Hari Kata Sandi Sedunia, serta sejumlah kampanye lain yang digagas International Telecommunication Union (ITU). Melalui program ini, KuCoin mendorong peningkatan kesadaran publik dan praktik perlindungan mandiri di kalangan pengguna global.

Mengusung pendekatan "security-as-a-service", KuCoin mengembangkan kerangka perlindungan yang menggabungkan edukasi pengguna, mekanisme insentif, dan teknologi keamanan canggih, antara lain:

Deteksi dan pencegahan risiko secara seketika

KuCoin memiliki sistem deteksi phishing yang mampu mengidentifikasi serta memblokir upaya login mencurigakan dan aktivitas penarikan dana yang tidak sah. Sistem ini menangkal lebih dari 5.000 upaya akses berisiko tinggi setiap hari.

Peringatan keamanan menyeluruh dan perlindungan berlapis

Pada aktivitas penting seperti login, penarikan dana, dan pengaitan API, KuCoin menerapkan autentikasi multifaktor serta notifikasi risiko secara langsung agar pengguna dapat mengambil keputusan dengan informasi yang memadai.

Edukasi tentang keamanan siber secara berkala

KuCoin rutin membagikan materi edukasi, studi kasus phishing, dan informasi risiko melalui platform dan aplikasinya. Fitur "Security Score" juga membantu pengguna mengevaluasi dan meningkatkan keamanan akun secara berkala.

"Perlindungan digital tidak lagi cukup hanya mengandalkan teknologi. Keamanan yang efektif menuntut kombinasi kemampuan platform yang kuat dan perilaku pengguna yang sadar risiko. Melalui Anti-Phishing Month, kami ingin mempromosikan keamanan siber sebagai kebiasaan sehari-hari yang dapat dipahami dan diterapkan pengguna. Tujuannya, memperkuat kepercayaan pengguna dalam jangka panjang," ujar Head, Risk Management, KuCoin, Edwin Wong,

Sebagai bagian dari program ini, KuCoin menggelar "Anti-Phishing Month" kedua pada Mei 2026. Program ini menjadi upaya berskala besar pertama yang memadukan edukasi tentang keamanan siber dengan pendekatan berbasiskan insentif.

Melalui format interaktif Learn-to-Earn, pengguna dapat:

mempelajari dasar-dasar pencegahan phishing

mengikuti kuis singkat

mengaktifkan fitur perlindungan tambahan seperti kode anti-phishing

Peserta yang menyelesaikan program ini berpeluang memperoleh hadiah eksklusif. Klik tautan ini untuk berpartisipasi.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

SOURCE KuCoin