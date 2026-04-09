KuCoin Luncurkan Elite Trader Premier Program guna Memperkuat Social Trading melalui Transparansi, Penelusuran, dan Perkembangan Komunitas

Seiring dengan perkembangan copy trading , KuCoin memperluas fokusnya dari sekadar insentif partisipasi menuju kerangka yang lebih komprehensif untuk menemukan trader, community learning, dan pertumbuhan ekosistem. Elite Trader Premier Program mencerminkan perubahan ini dengan mempermudah trader yang kompeten untuk mendapatkan pengakuan agar pengguna dapat belajar dari sosok yang lebih terkenal dan berpengalaman. Inisiatif ini juga memperkuat lingkungan social trading secara keseluruhan.

Program ini memudahkan pengguna yang ingin memenuhi persyaratan menjadi lead trader. Dengan demikian, pengguna dapat langsung berpartisipasi tanpa riwayat panjang dalam lead trading. Selanjutnya, perkembangan mereka diarahkan melalui sistem jenjang yang transparan berdasarkan kinerja dan partisipasi, menciptakan jalur yang lebih jelas bagi trader untuk membangun kredibilitas dan visibilitas melalui aktivitas nyata di platform.

Pada saat yang sama, program ini memperluas cara trader untuk meraih pengakuan di seluruh ekosistem KuCoin. Melalui fitur seperti KuCoin Live dan official spotlight, KuCoin membuka kesempatan bagi trader untuk berbagi analisis pasar, meningkatkan audiens, serta mengubah keahlian trading menjadi pengaruh yang lebih luas, sekaligus menyediakan jalur paling skalabel bagi trader untuk memaksimalkan personal branding di tingkat global.

Bagi pengguna yang baru menggunakan copy trading , program ini menghadirkan pengalaman yang lebih mudah dan simpel sehingga mendukung proses belajar dari sosok trader berpengalaman. Bagi komunitas yang lebih luas, program ini berkontribusi pada ekosistem yang lebih sehat melalui transparansi yang lebih baik, keahlian trading yang lebih mudah ditelusuri, serta hubungan yang lebih erat antara trader dan pengikut.

Selain menyelaraskan pengembangan trader dengan community learning dan visibilitas platform, Elite Trader Premier Program memperkuat komitmen KuCoin dalam membangun social trading dengan keahlian lebih mudah ditemukan, partisipasi lebih terbuka, dan nilai tambah dari ekosistem jangka panjang yang terus berkembang. Melalui sistem jenjang mingguan, lead trader dapat memperoleh bagi hasil hingga 30%, bonus bulanan hingga 600 USDT, serta Daily Settlement yang mempercepat realisasi reward.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com .

Sanggahan

Informasi yang tersaji dalam rilis berita ini hanya menyampaikan materi kehumasan, bukan anjuran atau nasihat investasi.

SOURCE KuCoin