KuCoin presenta el Programa Elite Trader Premier para fortalecer el trading social mediante la transparencia, el descubrimiento y el crecimiento de la comunidad

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma mundial líder en criptomonedas y basada en la confianza, anunció hoy el lanzamiento de su Programa Elite Trader Premier, una nueva iniciativa destinada a mejorar la calidad y la accesibilidad del trading social, ya que ayuda a los traders con gran potencial a obtener visibilidad más temprana, permite a los usuarios aprender de participantes del mercado más visibles y apoya el desarrollo de un ecosistema de trading más saludable y transparente.

A medida que el copy trading sigue evolucionando, KuCoin está ampliando su enfoque más allá de los incentivos de participación hacia un marco más completo para el descubrimiento de traders, el aprendizaje de la comunidad y el crecimiento del ecosistema. El Programa Elite Trader Premier refleja este cambio ya que ayuda a los operadores con talento a obtener reconocimiento con más facilidad, permite a los usuarios aprender de los participantes del mercado más visibles y experimentados, y apoya un entorno de trading social más sólido en general.

El programa reduce las barreras de acceso para los usuarios elegibles que desean comenzar a realizar trading con posibles clientes, ya que les permite empezar sin necesidad de contar con antecedentes amplios en este ámbito. A partir de ahí, la progresión se rige por un sistema de niveles transparente basado en el rendimiento y la participación, lo que genera una trayectoria más clara para que los traders ganen credibilidad y visibilidad por medio de su actividad real en la plataforma.

Al mismo tiempo, el programa amplía las formas en que se puede reconocer a los traders en todo el ecosistema de KuCoin. Mediante funciones como KuCoin Live y oportunidades oficiales de visibilidad, KuCoin está creando más formas para que los traders compartan sus conocimientos sobre el mercado, aumenten su audiencia y conviertan su experiencia en trading en una mayor influencia, lo que ofrece la vía más escalable para que los traders maximicen su marca a nivel mundial.

En el caso de los usuarios que se inician en el copy trading, esto crea una experiencia más accesible y fácil de navegar que les permite aprender de traders experimentados. En el caso de la comunidad en general, esto contribuye a crear un ecosistema más saludable, basado en una mayor transparencia, una mayor visibilidad de la experiencia y vínculos más sólidos entre los traders y los seguidores.

Al combinar el desarrollo de los traders con el aprendizaje de la comunidad y la visibilidad de la plataforma, el Programa Elite Trader Premier refuerza el compromiso general de KuCoin de crear un entorno de trading social en el que sea más fácil encontrar conocimientos especializados, la participación sea más abierta y el valor a largo plazo del ecosistema pueda seguir creciendo. Mediante un sistema de niveles semanal, los Lead Traders pueden acceder a una participación en las ganancias de hasta el 30 %, bonos mensuales de hasta 600 USDT y liquidación diaria, lo que permite obtener recompensas con mayor rapidez.

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida de cumplimiento global, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Más información en www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin