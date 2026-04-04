KuCoin nomeada como a única corretora global a participar do projeto-piloto de supervisão de ativos virtuais do CBN, reforçando sua estratégia de conformidade global

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas construída sobre confiança, foi convidada a participar de um programa-piloto de supervisão lançado pelo Banco Central da Nigéria (CBN), voltado para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs).

A KuCoin é a única corretora global incluída na primeira turma de convidados, que também conta com empresas regionais de tecnologia financeira e de ativos digitais. A iniciativa foi concebida para fortalecer a supervisão do setor de ativos digitais e enfrentar riscos de crimes financeiros por meio do aprimoramento da conformidade em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Combate ao Financiamento da Proliferação (CPF).

O projeto-piloto do CBN faz parte de um esforço mais amplo do regulador para reforçar a integridade do sistema financeiro dentro do quadro regulatório em evolução da Nigéria, em alinhamento com padrões internacionais como os estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF). O objetivo é aprofundar a compreensão da supervisão sobre os modelos de negócios de ativos virtuais, os riscos operacionais e as práticas de conformidade.

No âmbito do projeto-piloto, as entidades participantes deverão envolver-se em um diálogo regulatório estruturado, enviar dados de supervisão periódicos e demonstrar avanços nas principais áreas de conformidade, incluindo governança, monitoramento de transações, triagem de sanções e implementação da Travel Rule para transações transfronteiriças.

"Um diálogo regulatório construtivo é essencial para construir um ecossistema sustentável de ativos digitais", disse BC Wong, CEO da KuCoin. "Consideramos esta iniciativa um passo importante para aumentar a transparência, fortalecer a gestão de riscos e avançar na clareza regulatória em mercados emergentes. Como plataforma global, a KuCoin permanece comprometida em trabalhar de perto com os reguladores para apoiar a inovação responsável e o desenvolvimento de longo prazo do setor."

A pré-seleção e escolha da KuCoin para participar do projeto-piloto do CBN reflete sua estratégia global mais ampla de conformidade, que tem como foco alinhar-se às expectativas regulatórias em evolução em diferentes jurisdições. A empresa continuará investindo em infraestrutura de conformidade e em sistemas de gestão de riscos para apoiar um ecossistema de ativos digitais confiável e resiliente.

O programa também evidencia a mudança da Nigéria em direção a um engajamento mais proativo com o setor de ativos virtuais, equilibrando inovação com maior supervisão regulatória em um dos mercados de ativos digitais que mais crescem no mundo.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em cripto, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin