KuCoin es elegida como la única bolsa de criptomonedas a nivel mundial para participar en el nuevo programa piloto de activos virtuales del CBN, y con ello reforzar la estrategia de cumplimiento normativo internacional

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial basada en la confianza, ha sido invitada a participar en un programa piloto de supervisión lanzado por el Banco Central de Nigeria (CBN, por sus siglas en inglés) y dirigido a proveedores de servicios de activos digitales (VASP, por sus siglas en inglés).

KuCoin es la única bolsa de criptomonedas a nivel mundial incluida en el grupo inicial de invitados, en el que también figuran empresas regionales de tecnología financiera y activos digitales. La iniciativa está diseñada para reforzar la supervisión del sector de los activos digitales y solucionar los riesgos de delitos financieros a través del cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación.

El programa piloto del CBN forma parte de una iniciativa más amplia de la entidad reguladora para reforzar la integridad del sistema financiero bajo el marco normativo en evolución de Nigeria, de conformidad con estándares internacionales como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su objetivo es ampliar la comprensión de la supervisión de los modelos empresariales de activos virtuales, los riesgos operativos y las prácticas de cumplimiento normativo.

En el marco del programa piloto, las entidades participantes sostendrán conversaciones estructuradas sobre las regulaciones, presentarán de manera periódica datos de supervisión y demostrarán los avances en las áreas fundamentales de cumplimiento normativo, entre ellas, la gobernanza, el monitoreo de las transacciones, la evaluación de sanciones y la implementación de la Norma de viajes para las transacciones internacionales.

"El diálogo constructivo sobre las regulaciones es vital para el desarrollo de un ecosistema sostenible de activos digitales", expresó BC Wong, director ejecutivo de KuCoin. "Vemos esta iniciativa como un paso importante hacia el aumento de la transparencia, el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la promoción de la claridad normativa en los mercados emergentes. Como plataforma mundial, KuCoin mantiene su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con las entidades reguladoras en función de apoyar la innovación responsable y el desarrollo de la industria a largo plazo".

La selección e inclusión de KuCoin para participar en el programa piloto del CBN refleja su estrategia más amplia de cumplimiento normativo a nivel mundial, que se centra en ajustarse a las nuevas expectativas en términos normativos en todas las jurisdicciones. La empresa continuará invirtiendo en infraestructura de cumplimiento y en sistemas de gestión de riesgos con el fin de favorecer un ecosistema de activos digitales confiable y resiliente.

El programa también resalta el cambio de Nigeria hacia una interacción más proactiva con el sector de activos digitales, al conseguir un equilibrio entre la innovación y una mayor supervisión normativa en uno de los mercados de activos digitales con más rápido crecimiento en el mundo.

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida de cumplimiento global, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Más información en www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin