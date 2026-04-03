KuCoin được chỉ định là sàn giao dịch toàn cầu duy nhất tham gia chương trình thí điểm giám sát tài sản ảo của Ngân hàng Trung ương Nigeria, củng cố chiến lược tuân thủ pháp lý toàn cầu

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 3 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa toàn cầu hàng đầu được xây dựng dựa trên sự tin cậy, đã được mời tham gia chương trình thí điểm giám sát do Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) triển khai, áp dụng đối với các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP).

KuCoin là sàn giao dịch toàn cầu duy nhất có tên trong nhóm đối tác được mời tham gia đầu tiên, cùng với các công ty công nghệ tài chính và tài sản số trong khu vực. Sáng kiến này nhằm tăng cường giám sát lĩnh vực tài sản số và xử lý các rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính, thông qua việc nâng cao mức độ tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML), Chống tài trợ khủng bố (CFT) và Chống tài trợ phổ biến vũ khí (CPF).

Chương trình thí điểm của CBN là một phần trong nỗ lực rộng hơn của cơ quan quản lý nhằm củng cố tính toàn vẹn của hệ thống tài chính trong bối cảnh khuôn khổ pháp lý của Nigeria đang tiếp tục hoàn thiện, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như những tiêu chuẩn do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đặt ra. Chương trình cũng hướng tới việc nâng cao hiểu biết của cơ quan giám sát về các mô hình kinh doanh tài sản ảo, rủi ro vận hành và thực tiễn tuân thủ.

Theo chương trình thí điểm, các tổ chức tham gia sẽ thực hiện đối thoại chính sách bài bản với cơ quan quản lý, nộp dữ liệu giám sát định kỳ và chứng minh tiến độ trong các lĩnh vực tuân thủ trọng yếu, bao gồm quản trị, giám sát giao dịch, rà soát danh sách trừng phạt và triển khai Travel Rule (quy định chia sẻ thông tin giao dịch theo tiêu chuẩn FATF) đối với các giao dịch xuyên biên giới.

"Đối thoại quản lý mang tính xây dựng là yếu tố thiết yếu để thiết lập một hệ sinh thái tài sản số bền vững", BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "Chúng tôi xem sáng kiến này là một bước tiến quan trọng hướng tới nâng cao tính minh bạch, củng cố quản trị rủi ro và thúc đẩy sự rõ ràng về quy định tại các thị trường mới nổi. Với tư cách là một nền tảng toàn cầu, KuCoin cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý để hỗ trợ đổi mới có trách nhiệm và sự phát triển dài hạn của ngành".

Việc KuCoin được lọt vào danh sách rút gọn và được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm của CBN phản ánh chiến lược tuân thủ pháp lý toàn cầu toàn diện hơn của công ty, tập trung vào việc thích ứng với các yêu cầu pháp lý ngày càng phát triển tại nhiều khu vực pháp lý. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng tuân thủ và hệ thống quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ một hệ sinh thái tài sản số đáng tin cậy và bền bỉ.

Chương trình này cũng nêu bật sự chuyển dịch của Nigeria theo hướng tiếp cận chủ động hơn với lĩnh vực tài sản ảo, cân bằng giữa đổi mới và tăng cường giám sát quản lý tại một trong những thị trường tài sản số phát triển nhanh nhất thế giới.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

