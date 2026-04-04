KuCoin Jadi Satu-Satunya Bursa Kripto Global yang Berpartisipasi dalam Program Uji Coba Pengawasan Aset Virtual CBN, Perkuat Strategi Kepatuhan Regulasi di Pasar Global

PROVIDENCIALES, Turks and Caicos Islands, 4 April 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, platform kripto global terkemuka yang mengutamakan kepercayaan pengguna, menerima undangan berpartisipasi dalam program uji coba mekanisme pengawasan yang diluncurkan oleh Central Bank of Nigeria (CBN) untuk Penyedia Jasa Aset Virtual (Virtual Asset Service Provider/VASP).

KuCoin menjadi satu-satunya bursa kripto global yang termasuk di antara pihak pertama yang diundang dalam program tersebut, bersama sejumlah perusahaan teknologi finansial dan aset digital regional. Lewat inisiatif ini, CBN memperkuat pengawasan di sektor aset digital sekaligus mengatasi risiko kejahatan keuangan dengan meningkatkan kepatuhan regulasi Anti-Money Laundering (AML), Counter-Financing of Terrorism (CFT), dan Counter-Proliferation Financing (CPF).

Program uji coba mekanisme pengawasan CBN merupakan bagian dari upaya regulator untuk memperkuat integritas sistem keuangan dalam kerangka regulasi Nigeria yang terus berkembang. Program ini juga selaras dengan standar internasional seperti yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Di sisi lain, program ini juga memperdalam pemahaman pihak pengawas terhadap model bisnis aset virtual, risiko operasional, serta praktik kepatuhan regulasi.

Dalam program ini, peserta terlibat dalam dialog regulasi yang terstruktur, menyampaikan data pengawasan secara berkala, serta menunjukkan kemajuan dalam sejumlah aspek kepatuhan utama, termasuk tata kelola, pemantauan transaksi, penyaringan sanksi, dan penerapan Travel Rule untuk transaksi lintasnegara.

"Dialog yang konstruktif antara pelaku industri dan pihak regulator sangat penting untuk membangun ekosistem aset digital yang berkelanjutan," ujar BC Wong, CEO, KuCoin. "Kami memandang inisiatif ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan transparansi, memperkuat manajemen risiko, serta mendorong kejelasan regulasi di pasar berkembang. Sebagai platform global, KuCoin selalu berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak regulator guna mendukung inovasi yang bertanggung jawab dan perkembangan industri dalam jangka panjang."

Sebagai peserta program uji coba CBN, KuCoin membuktikan strategi global untuk mengikuti perkembangan regulasi di berbagai yurisdiksi. KuCoin akan terus berinvestasi dalam infrastruktur kepatuhan regulasi dan sistem manajemen risiko guna mendukung ekosistem aset digital yang tepercaya dan tangguh.

Program ini juga mencerminkan pendekatan Nigeria yang semakin proaktif berinteraksi dengan sektor aset virtual, serta menyeimbangkan inovasi dan penguatan pengawasan regulasi di salah satu pasar aset digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

