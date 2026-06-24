KuCoin Pay Hubungkan Aset Digital dengan Sistem Perbankan dan Jaringan Transfer Lokal di Berbagai Pasar Berkembang dengan Pertumbuhan Pesat

Seiring dengan perkembangan infrastruktur keuangan lokal tersebut, KuCoin Pay, solusi pembayaran kripto dari KuCoin, memperluas layanan pembayaran berbasis transfer uang di Bangladesh, Meksiko, dan Zambia. Lewat ekspansi ini, KuCoin Pay menghubungkan aset digital dengan berbagai sistem pembayaran lokal, termasuk bKash dan Nagad di Bangladesh, jalur transfer bank yang kompatibel dengan SPEI di Meksiko, serta layanan mobile money seperti MTN dan Airtel di Zambia. Melalui integrasi aset kripto dan stablecoin dengan infrastruktur keuangan yang telah dikenal masyarakat, KuCoin Pay membantu pengguna memindahkan nilai digital dalam proses yang lebih simpel dan hambatan yang lebih rendah. Dengan demikian, aset digital menjadi lebih praktis untuk berbagai aktivitas keuangan sehari-hari.

KuCoin Pay mengembangkan kemampuan integrasi yang mendalam dengan sistem pembayaran lokal sehingga mendukung proses pembayaran yang sesuai dengan kondisi setiap pasar. Pengguna tidak perlu memahami proses teknis yang kompleks di balik transaksi. Melalui satu titik integrasi yang terpusat, sistem secara otomatis menyesuaikan metode pembayaran dan memilih jalur transfer yang sesuai dengan lingkungan pembayaran setempat. Pendekatan tersebut membuat pemanfaatan aset digital terasa lebih mirip dengan penggunaan dompet digital, layanan mobile money, atau jasa transfer dari bank lokal yang sudah dikenal masyarakat.

"Aset kripto semakin berkembang sebagai kelas aset baru yang mulai relevan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Di sisi lain, layanan pembayaran merupakan salah satu cara terpenting untuk menghadirkan manfaat aset digital kepada masyarakat," ujar Alicia Kao, Managing Director, KuCoin. "Melalui KuCoin Pay, kami membangun konektivitas yang tepercaya dan relevan dengan kondisi lokal antara aset digital dan berbagai sistem perbankan, mobile money, serta jaringan transfer yang telah digunakan masyarakat. Dengan menyatukan aset kripto ke dalam sistem keuangan yang telah ada, aset digital dapat berkembang dari sekadar instrumen penyimpanan nilai dan perdagangan menjadi sarana yang mendukung aktivitas keuangan sehari-hari. Langkah ini turut memperkuat ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan siap menghadapi masa depan di berbagai pasar berkembang."

Ke depan, KuCoin Pay akan terus meningkatkan kompatibilitas dengan berbagai sistem perbankan dan pembayaran lokal, mempercepat respons teknologi, serta memperluas layanan pembayaran berbasis kripto di berbagai negara yang telah didukung.

Tentang KuCoin Pay

KuCoin Pay merupakan solusi pembayaran bagi pelaku usaha yang mengintegrasikan metode pembayaran berbasis kripto ke dalam aktivitas ritel. Platform ini menawarkan sistem pembayaran tanpa kontak, aman, dan lintasnegara dengan dukungan berbagai aset kripto dan stablecoin. KuCoin Pay mendukung lebih dari 50 aset digital, termasuk KCS, USDT, USDC, dan BTC, untuk membayar berbagai produk dan layanan di seluruh dunia, baik secara daring maupun di gerai fisik. Informasi lebih lanjut: KuCoin Pay.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com/pay

SOURCE KuCoin