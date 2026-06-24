KuCoin Pay kết nối tài sản số với hạ tầng ngân hàng và thanh toán địa phương trên khắp các thị trường tăng trưởng cao

Khả năng tiếp cận dựa trên chuyển khoản mới kết nối tài sản số với các hệ thống thanh toán địa phương, bao gồm bKash và Nagad tại Bangladesh, chuyển khoản ngân hàng tương thích SPEI tại Mexico, cùng mạng lưới tiền di động (mobile money) MTN và Airtel tại Zambia.

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 24 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại nhiều thị trường tăng trưởng cao, các dịch vụ chuyển khoản ngân hàng địa phương và mạng lưới tiền di động đã trở thành một phần cốt lõi trong cách người tiêu dùng luân chuyển giá trị — từ chi trả lương và kiều hối đến giao dịch thương mại và chuyển tiền ngang hàng (P2P).

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Tiếp nối sự phát triển của các hạ tầng tài chính địa phương hóa này, KuCoin Pay, giải pháp thanh toán tiền mã hóa tiên tiến của KuCoin, hôm nay thông báo mở rộng năng lực thanh toán dựa trên chuyển khoản tại Bangladesh, Mexico và Zambia. Việc triển khai này kết nối tài sản số với các hạ tầng ngân hàng và thanh toán địa phương, bao gồm bKash và Nagad tại Bangladesh, các kênh chuyển khoản ngân hàng tương thích SPEI tại Mexico, cùng các dịch vụ tiền di động như MTN và Airtel tại Zambia. Thông qua việc tích hợp tiền mã hóa và stablecoin với hạ tầng tài chính quen thuộc, KuCoin Pay giúp người dùng luân chuyển giá trị kỹ thuật số với ít bước thực hiện hơn và giảm thiểu các rào cản, qua đó giúp tài sản số trở nên thiết thực hơn trong các hoạt động tài chính thực tế.

KuCoin Pay được thiết kế để hỗ trợ sự chuyển dịch này thông qua tích hợp sâu với các hạ tầng thanh toán địa phương, một năng lực quan trọng cho phép định tuyến thanh toán địa phương hoá. Thay vì yêu cầu người dùng quản lý các quy trình hậu trường phức tạp, KuCoin Pay thích ứng với môi trường chuyển khoản địa phương và xác định các tuyến thanh toán phù hợp thông qua một điểm truy cập kỹ thuật thống nhất. Điều này giúp các luồng luân chuyển tài sản số trở nên gần gũi hơn với trải nghiệm sử dụng ví điện tử truyền thống, dịch vụ tiền di động hoặc công cụ chuyển khoản ngân hàng địa phương.

"Tiền mã hóa đang nổi lên như một loại tài sản mới ngày càng có ý nghĩa đối với nền kinh tế thực, và thanh toán là một trong những phương thức quan trọng nhất để giá trị này tiếp cận người dùng", Alicia Kao, Giám đốc điều hành KuCoin cho biết. "Thông qua KuCoin Pay, chúng tôi đang xây dựng các kết nối đáng tin cậy và được địa phương hoá giữa tài sản số với các hạ tầng ngân hàng, tiền di động và chuyển khoản hiện có. Bằng cách tích hợp tiền mã hóa với các hệ thống tài chính mà người dân đã quen sử dụng, chúng tôi đang hỗ trợ tài sản số vượt ra ngoài mục đích nắm giữ và giao dịch để tham gia vào các hoạt động tài chính thực tế, đồng thời hỗ trợ các hệ sinh thái tài chính toàn diện hơn và sẵn sàng cho tương lai tại các thị trường tăng trưởng cao".

Trong thời gian tới, KuCoin Pay sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tương thích với các hệ thống ngân hàng và thanh toán địa phương, tối ưu hóa tốc độ phản hồi kỹ thuật và mở rộng các ứng dụng thanh toán bằng tiền mã hóa trong thực tế tại các thị trường được hỗ trợ trên toàn thế giới.

Giới thiệu về KuCoin Pay

KuCoin Pay là giải pháp tiên phong dành cho doanh nghiệp chấp nhận thanh toán, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thông qua việc tích hợp thanh toán bằng tiền mã hóa vào hoạt động bán lẻ. Giải pháp cung cấp hệ thống thanh toán không tiếp xúc, an toàn và không biên giới, hỗ trợ nhiều loại tiền mã hóa và stablecoin. KuCoin Pay hỗ trợ hơn 50 loại tiền mã hóa, bao gồm KCS, USDT, USDC và BTC, cho phép người dùng có thể sử dụng để thanh toán liền mạch các sản phẩm và dịch vụ trên toàn cầu, cả trực tuyến lẫn tại cửa hàng. Tìm hiểu thêm về KuCoin Pay.

Tìm hiểu thêm tại: www.kucoin.com/pay

SOURCE KuCoin