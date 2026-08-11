KuCoin refuerza su resiliencia operativa con la certificación ISO 22301:2019

La certificación en continuidad del negocio reconocida a nivel internacional refuerza el marco de confianza de KuCoin, lo que contribuye a una infraestructura resiliente para ofrecer servicios de activos digitales de confianza

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que los activos digitales se integran cada vez más en el sistema financiero mundial, la resiliencia operativa se ha convertido en un pilar esencial de la confianza. En un mercado que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los usuarios esperan que las plataformas no solo protejan sus activos, sino que también se mantengan disponibles, sean fiables y respondan con rapidez ante interrupciones inesperadas.

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En este contexto, KuCoin, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial, ha anunciado hoy que ha obtenido con éxito la certificación ISO 22301:2019 para sistemas de gestión de la continuidad del negocio (BCMS), una norma reconocida internacionalmente en materia de gestión de la continuidad del negocio. Esta certificación supone otro hito importante en el compromiso constante de KuCoin por reforzar la resiliencia operativa, garantizar la continuidad del servicio y ofrecer servicios de activos digitales de confianza a los usuarios de todo el mundo.

La norma ISO 22301 ofrece a las organizaciones un marco estructurado para identificar los riesgos operativos, establecer planes de continuidad del negocio eficaces y reforzar su capacidad para restablecer rápidamente los servicios críticos en caso de interrupciones imprevistas. En lugar de centrarse exclusivamente en la prevención de incidentes, la norma hace hincapié en la preparación, la resiliencia y la mejora continua, lo que permite a las organizaciones mantener las operaciones críticas para el negocio ante ciberincidentes, fallas en la infraestructura, interrupciones en los servicios de terceros y otros acontecimientos imprevistos.

Para el sector de los activos digitales, la continuidad del negocio reviste una importancia fundamental. A diferencia de los mercados financieros tradicionales, que tienen un horario de negociación definido, los mercados de criptomonedas nunca cierran, lo que obliga a las plataformas a garantizar la continuidad de las operaciones, los pagos y los servicios relacionados con los activos en todas las zonas horarias del mundo. Al mismo tiempo, los riesgos operativos se han vuelto cada vez más complejos, y van más allá de la ciberseguridad para abarcar las interrupciones de los servicios en la nube, los fallas de los nodos, las dependencias de terceros, la disponibilidad de la infraestructura de pagos y los retos operativos interregionales.

En todo el mundo, la resiliencia operativa se está convirtiendo también en una prioridad normativa cada vez más importante. Marcos normativos como el Reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCA) y la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) de la Unión Europea, junto con las directrices de autoridades financieras como la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), siguen haciendo mayor hincapié en la continuidad del negocio como una capacidad fundamental para ofrecer servicios financieros fiables. La obtención de la certificación ISO 22301 refleja el compromiso de KuCoin de ajustarse a las mejores prácticas reconocidas internacionalmente, al tiempo que refuerza continuamente la resiliencia de sus operaciones globales.

"La confianza no solo se forja a través de la seguridad, sino también a través de la coherencia y la fiabilidad", afirmó BC Wong, CEO de KuCoin. "A medida que el sector de los activos digitales sigue madurando, la resiliencia operativa está adquiriendo la misma importancia que la seguridad. La obtención de la certificación ISO 22301 supone otro hito en el refuerzo de nuestra capacidad para prepararnos ante situaciones imprevistas, recuperarnos de forma eficaz y seguir ofreciendo servicios fiables de activos digitales a usuarios de todo el mundo. Guiados por nuestra filosofía Trust First. Trade Next, seguiremos invirtiendo en infraestructura que sustente la confianza a largo plazo".

Esta certificación refuerza aún más el marco integral de confianza de KuCoin, consolidando los tres pilares fundamentales que sustentan unos servicios de activos digitales fiables:

ISO/IEC 27001:2022: gestión de la seguridad de la información

SOC 2 Tipo II: fiabilidad operativa

ISO 22301:2019: gestión de la continuidad del negocio

En conjunto, estas normas reconocidas internacionalmente refuerzan la capacidad de KuCoin para proteger la información, reforzar la fiabilidad del servicio y mejorar la resiliencia operativa en toda su plataforma global. Mediante la mejora continua de su marco de gobernanza, KuCoin está creando una infraestructura de activos digitales siempre operativa, diseñada para ofrecer servicios de activos digitales fiables y resistentes a usuarios de todo el mundo.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

Para ver más información, visite www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin