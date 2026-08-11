KuCoin tăng cường khả năng chống chịu vận hành thông qua chứng nhận ISO 22301:2019

Chứng nhận về tính liên tục trong hoạt động kinh doanh được quốc tế công nhận củng cố khuôn khổ tin cậy của KuCoin, thúc đẩy hạ tầng có khả năng chống chịu cho các dịch vụ tài sản số đáng tin cậy.

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 11 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong bối cảnh tài sản số ngày càng được tích hợp vào hệ thống tài chính toàn cầu, khả năng chống chịu vận hành đã trở thành nền tảng thiết yếu của sự tin cậy. Trong một thị trường hoạt động liên tục 24/7, người dùng không chỉ kỳ vọng các nền tảng bảo vệ an toàn cho tài sản của mình mà còn phải luôn sẵn sàng, đáng tin cậy và phản ứng kịp thời trước những sự cố gián đoạn bất ngờ.

Trong bối cảnh đó, KuCoin, sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, hôm nay thông báo đã chính thức đạt chứng nhận ISO 22301:2019 về Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (BCMS), một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận trong lĩnh vực quản lý kinh doanh liên tục. Chứng nhận này đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong cam kết không ngừng của KuCoin trong việc tăng cường khả năng chống chịu vận hành, bảo đảm tính liên tục của dịch vụ và cung cấp các dịch vụ tài sản số đáng tin cậy cho người dùng trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO 22301 cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ có cấu trúc để nhận diện rủi ro vận hành, xây dựng các kế hoạch kinh doanh liên tục hiệu quả, đồng thời tăng cường khả năng khôi phục nhanh các dịch vụ thiết yếu khi xảy ra các sự cố ngoài dự kiến. Thay vì chỉ tập trung vào việc ngăn ngừa sự cố, tiêu chuẩn này nhấn mạnh đến sự chuẩn bị sẵn sàng, khả năng chống chịu và cải tiến liên tục, giúp các tổ chức duy trì các hoạt động kinh doanh trọng yếu trước các sự cố an ninh mạng, sự cố hạ tầng, gián đoạn dịch vụ từ bên thứ ba cũng như các tình huống bất ngờ khác.

Đối với ngành tài sản số, tính liên tục trong kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khác với các thị trường tài chính truyền thống có thời gian giao dịch cố định, thị trường tiền mã hóa không bao giờ đóng cửa, đòi hỏi các nền tảng phải hỗ trợ giao dịch, thanh toán và dịch vụ tài sản liên tục trên nhiều múi giờ khắp thế giới. Bên cạnh đó, rủi ro vận hành cũng ngày càng phức tạp, không chỉ giới hạn ở an ninh mạng mà còn bao gồm gián đoạn dịch vụ đám mây, sự cố nút mạng (node), sự phụ thuộc vào bên thứ ba, tính khả dụng của hạ tầng thanh toán và những thách thức trong vận hành liên khu vực.

Trên phạm vi toàn cầu, khả năng chống chịu vận hành cũng đang trở thành một ưu tiên ngày càng quan trọng trong quy định pháp lý. Các khuôn khổ như Quy định về thị trường tài sản mã hóa (Markets in Crypto-Assets Regulation - MiCA) và Đạo luật khả năng chống chịu vận hành kỹ thuật số (Digital Operational Resilience Act - DORA) của Liên minh Châu Âu, cùng với các hướng dẫn từ các cơ quan quản lý tài chính bao gồm Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA), tiếp tục nhấn mạnh hơn nữa vào tính liên tục trong kinh doanh là một năng lực cốt lõi của các dịch vụ tài chính đáng tin cậy. Việc đạt được chứng nhận ISO 22301 thể hiện cam kết của KuCoin trong việc tuân thủ các thông lệ tốt nhất được quốc tế công nhận, đồng thời không ngừng tăng cường khả năng chống chịu trong các hoạt động trên quy mô toàn cầu.

"Sự tin cậy được xây dựng không chỉ thông qua yếu tố bảo mật mà còn thông qua tính nhất quán và độ tin cậy", BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "Khi ngành tài sản số tiếp tục trưởng thành, khả năng chống chịu vận hành đang trở nên quan trọng không kém gì bảo mật. Việc đạt chứng nhận ISO 22301 đánh dấu thêm một cột mốc trong quá trình nâng cao năng lực chuẩn bị trước các tình huống bất ngờ, khôi phục hoạt động hiệu quả và tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài sản số đáng tin cậy cho người dùng trên toàn thế giới. Được định hướng bởi triết lý 'Trust First. Trade Next.', chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng hỗ trợ sự tin cậy trong dài hạn".

Chứng nhận này tiếp tục củng cố Khung tin tưởng (Trust Framework) toàn diện của KuCoin, củng cố ba trụ cột quan trọng làm nền tảng cho các dịch vụ tài sản số đáng tin cậy:

ISO/IEC 27001:2022 — Quản lý an toàn thông tin

SOC 2 Type II — Độ tin cậy trong vận hành

ISO 22301:2019 — Quản lý kinh doanh liên tục

Ba tiêu chuẩn được quốc tế công nhận này củng cố năng lực của KuCoin trong việc bảo vệ thông tin, tăng cường độ tin cậy của dịch vụ và nâng cao khả năng chống chịu vận hành trên toàn bộ nền tảng toàn cầu của công ty. Thông qua việc không ngừng hoàn thiện khung quản trị, KuCoin đang xây dựng một hạ tầng tài sản số luôn hoạt động, được thiết kế để cung cấp các dịch vụ tài sản số đáng tin cậy và có khả năng chống chịu cho người dùng trên toàn thế giới.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 45 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

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SOURCE KuCoin