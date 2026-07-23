KuCoin Padukan Kepercayaan, Musik, dan Komunitas pada Akhir Pekan Perdana di Ajang Tomorrowland Belgium

Selama tiga hari, Celestia Stage tidak hanya menjadi lokasi pertunjukan musik elektronik, namun juga ruang yang mempertemukan musik, budaya, dan komunitas. Suasana tersebut mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar kolaborasi KuCoin dan Tomorrowland, yakni rasa ingin tahu, kepercayaan, serta semangat membangun hubungan yang bermakna.

Sepanjang akhir pekan pertama, sejumlah musisi elektronik ternama dunia, seperti Yves V, Dimitri Vangelis & Wyman, Diego Miranda, DJ Nano, Nico Morano, Xinobi, Öona Dahl, dan Helsloot, tampil membawakan berbagai genre, mulai dari progressive house dan melodic techno hingga underground electronic. Penampilan mereka menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi para pengunjung dari berbagai penjuru dunia.

KuCoin juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman Tomorrowland dengan cara yang berbeda. Pengunjung dapat bertemu KuCoin Guardians yang berkeliling di area festival, bergabung dalam daftar tunggu eksklusif Tomorrowland Visa KuCard yang didukung KuCoin EU, serta mengikuti berbagai pengalaman premium yang mendorong eksplorasi, mempererat interaksi, dan menghadirkan momen baru. Seluruh rangkaian aktivitas tersebut menegaskan bahwa pengalaman paling berkesan bukan hanya yang dinikmati selama festival berlangsung, melainkan juga kenangan yang terus melekat setelah musik berhenti dimainkan.

Sebagai Exclusive Crypto Exchange and Payments Partner untuk Tomorrowland Winter dan Tomorrowland Belgium periode 2026–2028, KuCoin terus memperluas peran aset digital hingga melampaui layanan teknologi finansial. Perusahaan menghubungkan ekosistem Web3 dengan budaya populer, industri hiburan, serta berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Celestia Stage juga menjadi tonggak penting dalam upaya jangka panjang KuCoin untuk membuat aset kripto semakin mudah diakses dan lebih dekat dengan masyarakat melalui pengalaman nyata.

Setelah sukses menggelar akhir pekan pembuka, KuCoin kini siap menyambut akhir pekan kedua di ajang Tomorrowland Belgium. Celestia Stage akan kembali menghadirkan deretan musisi kelas dunia, disertai lebih banyak aktivitas interaktif, program komunitas, dan berbagai kejutan eksklusif bagi para pengunjung dari seluruh dunia.

Perjalanan ini masih berlanjut. Babak berikutnya akan dimulai pada akhir pekan ini.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang mengutamakan kepercayaan dan keamanan. KuCoin telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

Tentang Tomorrowland

Tomorrowland didirikan 20 tahun lalu oleh dua bersaudara asal Belgia, Manu dan Michiel Beers, dan hingga kini tetap menjadi bisnis milik keluarga yang digerakkan oleh tim kreatif yang penuh semangat. Tomorrowland telah berkembang menjadi merek hiburan global.

Grup WEAREONE.world mencakup berbagai unit bisnis seperti Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products, dan Fiction. Saat ini, lebih dari 350 anggota tim bekerja dari kantor pusat di Antwerp (Belgia) serta kantor lokal di Brasil, Prancis, Ibiza, dan Thailand untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa.

Melalui musik, kreativitas, dan kekuatan bercerita, Tomorrowland dikenal sebagai salah satu merek festival paling berpengaruh di dunia yang terus menginspirasi jutaan orang melalui pengalaman yang berkesan dan visi bersama tentang keterhubungan antarmanusia.

SOURCE KuCoin