KuCoin gắn kết niềm tin, âm nhạc và cộng đồng trong cuối tuần đầu tiên khó quên tại Tomorrowland Belgium

BOOM, Bỉ, ngày 23 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cuối tuần đầu tiên của lễ hội Tomorrowland Belgium 2026 đã khép lại, đánh dấu màn ra mắt thành công của Sân khấu Celestia do KuCoin giới thiệu và mở đầu một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều năm giữa KuCoin với một trong những lễ hội âm nhạc mang tính biểu tượng nhất thế giới.

Trong ba ngày lễ hội đáng nhớ, Sân khấu Celestia đã chào đón những người yêu nhạc điện tử từ khắp nơi trên thế giới, vượt xa vai trò của một địa điểm biểu diễn. Sân khấu này đã trở thành nơi âm nhạc, văn hóa và cộng đồng hòa quyện, phản ánh những giá trị chung đã gắn kết KuCoin và Tomorrowland — lòng hiếu kỳ, niềm tin và những kết nối ý nghĩa giữa con người với nhau.

Xuyên suốt cuối tuần đầu tiên, các nghệ sĩ danh tiếng quốc tế bao gồm Yves V, Dimitri Vangelis & Wyman, Diego Miranda, DJ Nano, Nico Morano, Xinobi, Öona Dahl, Helsloot cùng nhiều tên tuổi khác đã mang đến chuỗi màn trình diễn sôi động gồm các thể loại progressive house, melodic techno và nhạc điện tử underground, tạo nên những khoảnh khắc khó quên cho người tham dự lễ hội đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh các màn trình diễn, KuCoin còn mang đến cho người tham dự lễ hội những cách thức hoàn toàn mới để trải nghiệm Tomorrowland thông qua chuỗi hoạt động tương tác cộng đồng đầy ấn tượng. Người tham dự đã gặp gỡ các Hộ vệ KuCoin đi lại trong khu vực lễ hội, tham gia vào danh sách chờ độc quyền của Tomorrowland Visa KuCard (được vận hành bởi KuCoin EU), đồng thời tham gia những trải nghiệm cao cấp được thiết kế nhằm tôn vinh sự tìm tòi, kết nối và khám phá. Những khoảnh khắc này phản ánh niềm tin chung rằng những trải nghiệm ý nghĩa nhất không chỉ là những khoảnh khắc chúng ta trực tiếp chứng kiến, mà còn là những trải nghiệm chúng ta mang theo bên mình rất lâu sau khi âm nhạc kết thúc.

Với vai trò là Đối tác Sàn giao dịch và Thanh toán Tiền mã hóa Độc quyền của Tomorrowland Winter và Tomorrowland Belgium giai đoạn 2026–2028, KuCoin tiếp tục mở rộng vai trò của tài sản số vượt ra ngoài lĩnh vực công nghệ tài chính bằng cách kết nối Web3 với văn hóa toàn cầu, giải trí và những trải nghiệm hằng ngày. Sự ra mắt của Sân khấu Celestia thể hiện cột mốc quan trọng khác trong tầm nhìn dài hạn của KuCoin trong việc giúp tiền mã hóa trở nên dễ tiếp cận hơn thông qua tương tác trong thế giới thực và những khoảnh được chia sẻ.

Sau cuối tuần khai mạc đầy ấn tượng, KuCoin đang hướng tới Tomorrowland Belgium cuối tuần thứ 2, khi Sân khấu Celestia sẽ một lần nữa giới thiệu dàn nghệ sĩ đẳng cấp thế giới hoàn toàn mới, cùng nhiều trải nghiệm tương tác hơn, các hoạt động cộng đồng và những bất ngờ độc quyền dành cho người tham dự lễ hội từ khắp nơi trên thế giới.

Hành trình vẫn tiếp diễn — và chương tiếp theo sẽ bắt đầu vào cuối tuần này.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

Tìm hiểu thêm tại www.kucoin.com.

Giới thiệu về Tomorrowland

Được thành lập cách đây 20 năm bởi hai anh em người Bỉ Manu và Michiel Beers, Tomorrowland vẫn là mô hình doanh nghiệp gia đình được vận hành bởi một đội ngũ sáng tạo và đam mê. Theo thời gian, Tomorrowland đã phát triển thành một thương hiệu giải trí toàn cầu.

Tập đoàn WEAREONE.world bao gồm một số đơn vị kinh doanh như Lễ hội & Sự kiện, Âm nhạc, Trải nghiệm, Giải trí, Sản phẩm và Nội dung giả tưởng. Hiện nay, hơn 350 thành viên trong đội ngũ đang tạo nên những điều kỳ diệu từ trụ sở chính của công ty tại Antwerp, Bỉ, cùng các văn phòng địa phương tại Brazil, Pháp, Ibiza và Thái Lan.

Nổi tiếng với khả năng gắn kết mọi người thông qua âm nhạc, sự sáng tạo và cách kể chuyện, Tomorrowland đã trở thành một trong những thương hiệu lễ hội được công nhận và có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, truyền cảm hứng cho hàng triệu người thông qua những trải nghiệm khó quên và tầm nhìn chung về sự kết nối.

SOURCE KuCoin