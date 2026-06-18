KuCoin Wealth lança seu primeiro fundo quantitativo em resposta à crescente demanda por gestão profissional de ativos digitais

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas construídas com base na confiança, anunciou hoje o lançamento do KuCoin Wealth Quant Fund, apresentando seu primeiro produto: o Neutral Enhanced Fund. Desenvolvido para investidores de alta renda, o fundo traz estratégias profissionais de investimento em ativos digitais com abordagem neutra ao mercado para o ecossistema KuCoin Wealth, oferecendo uma solução mais estruturada para alocação de capital de longo prazo, gestão de riscos e diversificação de portfólio.

image1

À medida que o mercado de ativos digitais amadurece, as necessidades dos investidores passam a ir além do simples acesso ao mercado, da negociação à vista e dos produtos básicos de rendimento. Investidores de alta renda e participantes profissionais estão cada vez mais focados em como administrar seus ativos digitais de forma mais eficiente ao longo dos diferentes ciclos de mercado, potencializar o uso dos ativos já existentes, reduzir a dependência de exposições direcionais e obter maior transparência em relação às estratégias adotadas, taxas, liquidez e riscos envolvidos.

Essa evolução está criando uma nova demanda entre os produtos tradicionais de rendimento em criptomoedas e as soluções de fundos privados com padrão institucional. Embora os produtos básicos de rendimento sejam amplamente acessíveis, eles nem sempre atendem às necessidades de investidores que buscam estratégias de alocação mais sofisticadas. Por outro lado, fundos privados e soluções institucionais costumam exigir aportes mínimos mais elevados, processos mais demorados e condições de acesso menos padronizadas. Em resposta a esse cenário, o KuCoin Wealth Quant Fund foi desenvolvido para oferecer acesso a uma estratégia profissional com abordagem neutra ao mercado por meio de uma experiência integrada à plataforma, com processos transparentes de subscrição e resgate, cálculo de valor patrimonial líquido (NAV) e estrutura de cobrança claramente definida.

O Neutral Enhanced Fund utiliza estratégias quantitativas neutras ao mercado, incluindo arbitragem e operações long-short, com o objetivo de reduzir a dependência dos movimentos gerais do mercado. Projetado para combinar acessibilidade e flexibilidade, o fundo é denominado em USDT, exige uma subscrição mínima relativamente baixa de 50.000 USDT e possui período de bloqueio de 30 dias, proporcionando maior liquidez aos investidores em comparação com muitas alternativas de prazo mais longo. A transparência também é um dos pilares do fundo. Não há cobrança de taxas de subscrição nem de administração. As taxas de performance são aplicadas apenas quando o NAV do investidor supera sua máxima histórica e gera novos ganhos. Nenhuma taxa de performance é cobrada durante períodos de perda ou enquanto o NAV permanecer abaixo de sua máxima histórica, garantindo alinhamento entre a remuneração e os resultados efetivamente entregues aos investidores.

Apoiado por uma estrutura independente de custódia, gestão por subcontas, monitoramento em tempo real e controles abrangentes de risco, o KuCoin Wealth Quant Fund reforça o compromisso da KuCoin em desenvolver soluções confiáveis, transparentes e responsáveis de gestão patrimonial em ativos digitais para investidores que estão migrando da negociação ativa para estratégias de alocação de longo prazo.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma das principais plataformas globais de criptomoedas, utilizada por mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Reconhecida por sua abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e robustos mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de negociação eficiente e intuitiva. A KuCoin disponibiliza acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém seu compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade regulatória e focada no usuário para o futuro das finanças. Esse compromisso é respaldado pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, a empresa consolidou uma sólida base global de conformidade regulatória, alcançando marcos importantes, como o registro na AUSTRAC, na Austrália, a obtenção da licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em diversos outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997045/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin