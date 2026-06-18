KuCoin Wealth lanza su primer fondo cuantitativo ante el aumento de la demanda de asignación profesional de activos digitales

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial basada en la confianza, anunció el lanzamiento del fondo cuantitativo KuCoin Wealth y presenta su primer producto, el fondo Neutral Enhanced. El fondo está diseñado para usuarios con un alto patrimonio neto y ofrece estrategias de activos digitales gestionadas por profesionales y neutras respecto al mercado en la experiencia KuCoin Wealth, que ofrece un enfoque más estructurado para la asignación de capital a largo plazo, la gestión de riesgos y la diversificación de cartera.

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A medida que el mercado de activos digitales va madurando, las necesidades de los inversionistas van más allá del simple acceso al mercado, el trading al contado y los productos básicos de rentabilidad. Los usuarios con alto patrimonio neto y los inversionistas profesionales se centran cada vez más en cómo gestionar los activos digitales de forma más eficaz a lo largo de los ciclos de mercado, sacar partido a las carteras existentes, reducir la dependencia de una exposición unilateral al mercado y obtener una mayor claridad en cuanto a estrategia, comisiones, liquidez y riesgos.

Este cambio destaca un segmento de demanda situado entre los productos de criptomonedas convencionales orientados al rendimiento y las soluciones de fondos privados de tipo institucional. Aunque se puede acceder a los productos básicos de Earn, es posible que estos no cubran por completo las necesidades de los usuarios que buscan estrategias de asignación más avanzadas. Por su parte, los fondos privados y las soluciones institucionales pueden implicar umbrales más elevados, procesos más largos y un acceso menos estandarizado. En respuesta a esta demanda del mercado, se diseñó el fondo cuantitativo KuCoin Wealth para ofrecer acceso a una estrategia profesional neutral respecto al mercado mediante un producto propio de la bolsa, con mecanismos claros de suscripción, reembolso, valor liquidativo y comisiones.

El fondo Neutral Enhanced utiliza estrategias cuantitativas neutras respecto al mercado, entre las que se incluyen el arbitraje y el trading en largo y corto, con el objetivo de minimizar la dependencia de los movimientos generales del mercado. Diseñado para ofrecer tanto accesibilidad como flexibilidad, el fondo está denominado en USDT, tiene un requisito mínimo de suscripción relativamente bajo de 50.000 USDT, y cuenta con un periodo de bloqueo de 30 días, lo que ofrece a los inversionistas una mayor liquidez que muchas alternativas a más largo plazo. La transparencia es también una característica fundamental del fondo. No hay comisiones de suscripción ni de gestión, y las comisiones de rendimiento solo se cobran cuando el valor liquidativo (NAV) de un inversionista supera su "límite máximo alcanzado" individual y genera nuevas ganancias. No se aplica ninguna comisión de rendimiento durante los periodos de caída del valor de la inversión ni cuando el valor liquidativo se mantiene por debajo del nivel máximo alcanzado, lo que garantiza que las comisiones se ajusten estrechamente a los resultados reales de la inversión.

Con el respaldo de un marco de custodia independiente, la gestión de subcuentas, la supervisión en tiempo real y controles de riesgo exhaustivos, el fondo cuantitativo KuCoin Wealth refleja el compromiso general de KuCoin de crear soluciones de gestión patrimonial de activos digitales confiables, transparentes y responsables para los usuarios que pasan del trading a la inversión a largo plazo.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su confiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una sólida base de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcada por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Conozca más detalles en www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin