KuCoin Wealth ra mắt Quỹ đầu tư định lượng đầu tiên trong bối cảnh nhu cầu về phân bổ tài sản số chuyên nghiệp ngày càng tăng

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 18 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hoá hàng đầu toàn cầu được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay công bố ra mắt Quỹ đầu tư định lượng KuCoin Wealth (KuCoin Wealth Quant Fund) và giới thiệu sản phẩm đầu tiên mang tên Neutral Enhanced Fund. Được thiết kế dành cho nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao, quỹ mang các chiến lược tài sản số trung lập với thị trường, được quản lý chuyên nghiệp vào trải nghiệm KuCoin Wealth, qua đó cung cấp cách tiếp cận bài bản hơn đối với phân bổ vốn dài hạn, quản trị rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường tài sản số ngày càng trưởng thành, nhu cầu của nhà đầu tư không còn dừng lại ở việc tiếp cận thị trường một cách đơn thuần, giao dịch giao ngay hay các sản phẩm tạo lợi suất cơ bản. Các khách hàng có giá trị tài sản ròng cao và nhà đầu tư chuyên nghiệp ngày càng quan tâm đến cách quản lý tài sản số hiệu quả hơn qua các chu kỳ thị trường, tối ưu hiệu suất các tài sản đang nắm giữ, giảm phụ thuộc vào các vị thế đầu tư một chiều, đồng thời hiểu rõ hơn về chiến lược, chi phí, tính thanh khoản và rủi ro.

Sự chuyển dịch này cho thấy một lớp nhu cầu nằm giữa các sản phẩm tạo lợi suất tiền mã hóa truyền thống và các giải pháp quỹ đầu tư tư nhân theo chuẩn tổ chức. Trong khi các sản phẩm Earn cơ bản có tính tiếp cận cao, chúng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những nhà đầu tư tìm kiếm các chiến lược phân bổ vốn nâng cao hơn. Ngược lại, các quỹ tư nhân và giải pháp dành cho tổ chức có thể đòi hỏi ngưỡng tham gia cao hơn, quy trình kéo dài hơn và mức độ tiếp cận ít tiêu chuẩn hóa hơn. Để đáp ứng nhu cầu thị trường này, Quỹ đầu tư định lượng KuCoin Wealth được xây dựng nhằm mang lại khả năng tiếp cận với chiến lược trung lập thị trường chuyên nghiệp thông qua trải nghiệm sản phẩm tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch, với cơ chế đăng ký, rút vốn, giá trị tài sản ròng (NAV) và biểu phí được công bố rõ ràng.

Neutral Enhanced Fund áp dụng các chiến lược định lượng trung lập thị trường, bao gồm giao dịch chênh lệch giá (arbitrage) và giao dịch long-short, với mục tiêu giảm thiểu sự phụ thuộc vào biến động chung của thị trường. Được thiết kế nhằm mang lại khả năng tiếp cận và tính linh hoạt, quỹ được định giá bằng USDT, yêu cầu mức tham gia tối thiểu tương đối thấp là 50.000 USDT và áp dụng thời gian khóa vốn 30 ngày, qua đó mang lại thanh khoản cao hơn cho nhà đầu tư so với nhiều lựa chọn đầu tư dài hạn khác. Tính minh bạch cũng là một trong những đặc điểm nổi bật của quỹ. Quỹ không thu phí đăng ký tham gia hoặc phí quản lý, và phí hiệu quả đầu tư chỉ được tính khi NAV của nhà đầu tư vượt mức đỉnh cũ của chính họ và tạo ra lợi nhuận mới. Phí hiệu quả đầu tư sẽ không áp dụng trong các giai đoạn sụt giảm giá trị tài sản hoặc khi NAV vẫn chưa vượt mức đỉnh cũ, qua đó bảo đảm phí chỉ phát sinh tương xứng với kết quả đầu tư thực tế.

Được hỗ trợ bởi khung lưu ký độc lập, quản lý tài khoản phụ, giám sát theo thời gian thực và kiểm soát rủi ro toàn diện, Quỹ đầu tư định lượng KuCoin Wealth phản ánh cam kết rộng hơn của KuCoin trong việc xây dựng các giải pháp quản lý tài sản số đáng tin cậy, minh bạch và có trách nhiệm cho người dùng chuyển từ giao dịch sang phân bổ vốn dài hạn.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tin cậy. Được biết đến với cách tiếp cận đặt người dùng lên hàng đầu, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

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SOURCE KuCoin