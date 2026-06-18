KuCoin Wealth Luncurkan Quant Fund Perdana untuk Menjawab Kebutuhan Alokasi Aset Digital yang Lebih Profesional

Sejalan dengan perkembangan pasar aset digital yang semakin matang, kebutuhan investor pun ikut berubah. Jika sebelumnya fokus utama terletak pada akses trading kripto, transaksi spot, atau produk dengan imbal hasil sederhana, investor profesional dan HNWI kini mulai mencari cara yang lebih strategis untuk mengelola portofolio mereka. Untuk itu, kalangan tersebut ingin agar aset digital dapat bekerja lebih optimal di berbagai kondisi pasar, tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga semata, serta didukung transparansi yang jelas terkait strategi investasi, biaya, likuiditas, dan risiko.

Pergeseran ini memunculkan kebutuhan baru yang berada di antara produk imbal hasil kripto konvensional dan layanan investasi privat yang umumnya ditujukan bagi institusi. Produk Earn yang tersedia di pasar memang relatif mudah diakses, namun belum tentu memenuhi kebutuhan investor yang menginginkan strategi alokasi yang lebih kompleks. Sebaliknya, solusi investasi privat sering kali membutuhkan persyaratan modal yang lebih besar, proses yang lebih panjang, dan akses yang lebih terbatas. Menjawab kebutuhan tersebut, KuCoin menghadirkan KuCoin Wealth Quant Fund yang membantu investor mengakses strategi market-neutral bertaraf profesional melalui platform yang terintegrasi dengan ekosistem KuCoin. Produk ini menawarkan mekanisme berlangganan, pencairan dana, perhitungan nilai aset bersih (NAV), serta struktur biaya yang transparan.

Neutral Enhanced Fund mengandalkan strategi kuantitatif market-neutral, termasuk arbitrage dan long-short trading, untuk mengurangi ketergantungan terhadap arah pergerakan pasar. Produk ini menggunakan denominasi USDT dengan nilai investasi minimum sebesar 50.000 USDT, serta menerapkan lock-up period selama 30 hari. Struktur tersebut memberikan fleksibilitas dan likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan banyak alternatif investasi jangka panjang lainnya. Transparansi menjadi salah satu keunggulan utama produk ini. KuCoin tidak mengenakan biaya berlangganan maupun biaya pengelolaan dana. Biaya kinerja hanya dikenakan jika NAV investor melampaui high-water mark masing-masing dan menghasilkan keuntungan baru. Investor tidak akan dikenai biaya kinerja ketika nilai investasi mengalami penurunan atau masih berada di bawah batas high-water mark. Dengan demikian, struktur biaya tetap selaras dengan hasil investasi yang benar-benar diperoleh.

KuCoin Wealth Quant Fund juga didukung sistem kustodian independen, pengelolaan sub-akun, pemantauan secara real-time, serta mekanisme pengendalian risiko yang komprehensif. Langkah tersebut mencerminkan komitmen KuCoin untuk menghadirkan solusi pengelolaan kekayaan berbasis aset digital yang lebih transparan, tepercaya, dan bertanggung jawab bagi investor yang mulai beralih dari aktivitas trading menuju strategi alokasi aset jangka panjang.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

SOURCE KuCoin