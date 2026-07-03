KuMining amplía el acceso a la minería en la nube con ZEC y lleva una infraestructura de minería de nivel institucional a una mayor cantidad de usuarios

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, KuMining, plataforma de minería en la nube impulsada por la bolsa de criptomonedas a nivel mundial, KuCoin, anunció el lanzamiento de ZEC Cloud Mining, lo que amplía su variedad de productos de "prueba de trabajo" y, al mismo tiempo, hacer que la infraestructura de minería de nivel institucional sea más accesible para las personas. Al eliminar la necesidad de disponer de hardware propio y de gestionarlo, la nueva oferta reduce las barreras de acceso a la minería Zcash mediante una experiencia simplificada de minería en la nube. El producto ya está disponible en la plataforma y los usuarios elegibles pueden presentar solicitudes.

ZEC es el activo nativo de Zcash, blockchain basada en el algoritmo de prueba de trabajo lanzada en 2016 con un suministro máximo fijo de 21 millones de monedas. Dado que la minería de ZEC suele requerir hardware especializado, centros de minería, recursos energéticos y operaciones técnicas, ZEC Cloud Mining de KuMining está diseñada para ofrecer a los usuarios acceso en la nube al hashrate de ZEC de una forma más sencilla.

Basándose en su valor fundamental de "Minería sencilla, ganancias inteligentes", KuMining tiene como objetivo hacer que la minería a escala industrial sea más transparente, rentable y fácil de utilizar. Con ZEC Cloud Mining, los usuarios pueden acceder a la hashrate de ZEC directamente mediante el ecosistema de KuCoin, sin tener que preocuparse por adquirir hardware, instalar centros, conectarse a la red ni realizar mantenimiento técnico. Esto contribuye a reducir la necesidad de disponer de ASIC y convierte la minería de ZEC en una vía de acumulación más accesible para un público más amplio.

"Históricamente, la minería se ha visto limitada por el acceso a hardware especializado, infraestructura y conocimientos técnicos operativos", afirmó Jolie Du, directora de Operaciones de KuMining. "Nuestro objetivo es hacer que la infraestructura minera profesional sea accesible a una mayor cantidad de usuarios, de modo que la participación ya esté determinada por quien posea más equipos, sino por quien desee formar parte del ecosistema de prueba de trabajo. El lanzamiento de ZEC Cloud Mining es un avance más para reducir barreras y ofrecer a los usuarios más formas de participar en la minería de activos digitales mediante una experiencia más sencilla y accesible".

Una característica clave del producto es su modelo de "minar primero, pagar la electricidad después", que ayuda a reducir la presión de costos iniciales y ofrece una vía de participación más flexible. En lugar de comprar ZEC a un precio de mercado único, los usuarios pueden acumular la producción de minería de forma gradual a lo largo de la vigencia del contrato, siempre que se cumplan las condiciones de la red y las normas del producto.

Este lanzamiento refleja el compromiso más amplio de KuMining de crear una infraestructura minera accesible para la comunidad de las criptomonedas. Al simplificar el acceso al hashrate y reducir la dependencia de la propiedad del hardware, KuMining tiene como objetivo acercar la participación a la minería a usuarios reales y promover un ecosistema de prueba de trabajo más inclusivo.

Acerca de KuMining

KuMining es una plataforma líder de minería en la nube desarrollada por KuCoin, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. KuMining se dedica a democratizar la minería y ofrece servicios de hashrate seguros y eficientes a usuarios de todo el mundo, los que están respaldados por una infraestructura de vanguardia y una integración perfecta con el ecosistema de KuCoin.

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FUENTE KuCoin