KuMining mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ khai thác trên đám mây với ZEC, đưa hạ tầng khai thác cấp tổ chức đến với nhiều người dùng hơn

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 3 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuMining, nền tảng khai thác trên đám mây (cloud mining) do sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin vận hành, hôm nay đã công bố ra mắt dịch vụ ZEC Cloud Mining, mở rộng danh mục sản phẩm Proof-of-Work (Bằng chứng công việc) của mình, đồng thời giúp hạ tầng khai thác cấp tổ chức trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người dùng cá nhân. Bằng cách loại bỏ nhu cầu sở hữu phần cứng và quản lý vận hành, sản phẩm mới này giảm bớt rào cản tham gia khai thác Zcash thông qua trải nghiệm khai thác trên đám mây đơn giản hơn. Sản phẩm hiện đã có mặt trên nền tảng và mở đăng ký cho những người dùng đủ điều kiện.

ZEC là tài sản gốc của Zcash, một blockchain Proof-of-Work được ra mắt vào năm 2016 với tổng nguồn cung tối đa cố định là 21 triệu coin. Do hoạt động khai thác ZEC thường đòi hỏi phần cứng chuyên dụng, cơ sở khai thác, nguồn điện và năng lực vận hành kỹ thuật, dịch vụ ZEC Cloud Mining của KuMining được thiết kế nhằm mang đến cho người dùng khả năng tiếp cận hashrate (tỷ lệ băm) của ZEC theo cách tinh gọn hơn thông qua nền tảng đám mây.

Dựa trên giá trị cốt lõi "Khai thác đơn giản, lợi nhuận thông minh", KuMining hướng tới việc giúp hoạt động khai thác ở quy mô công nghiệp trở nên minh bạch, hiệu quả về chi phí và thân thiện hơn với người dùng. Với ZEC Cloud Mining, người dùng có thể tiếp cận trực tiếp hashrate của ZEC thông qua hệ sinh thái KuCoin mà không cần lo lắng về việc mua sắm phần cứng, thiết lập cơ sở khai thác, kết nối với pool đào hoặc bảo trì kỹ thuật. Điều này giúp giảm nhu cầu sở hữu ASIC và biến việc khai thác ZEC thành một kênh tích lũy dễ tiếp cận hơn cho cơ sở người dùng rộng lớn hơn.

"Hoạt động khai thác tiền mã hóa từ lâu đã bị giới hạn bởi khả năng tiếp cận phần cứng chuyên dụng, cơ sở hạ tầng và chuyên môn vận hành", Jolie Du, Giám đốc Vận hành của KuMining cho biết. "Mục tiêu của chúng tôi là làm cho nhiều người dùng hơn có thể tiếp cận hạ tầng khai thác chuyên nghiệp, để việc tham gia không còn được quyết định bởi ai sở hữu nhiều thiết bị nhất, mà bởi ai muốn tham gia vào hệ sinh thái Proof-of-Work. Việc ra mắt ZEC Cloud Mining là thêm một bước tiến nhằm hạ thấp rào cản và mang đến cho người dùng nhiều cách hơn để tham gia khai thác tài sản số thông qua trải nghiệm đơn giản và dễ tiếp cận hơn".

Một tính năng nổi bật của sản phẩm là mô hình "khai thác trước, trả tiền điện sau", giúp giảm áp lực chi phí ban đầu và tạo ra phương thức tham gia linh hoạt hơn. Thay vì mua ZEC ở một mức giá thị trường duy nhất, người dùng có thể tích lũy sản lượng khai thác dần dần trong suốt thời gian hợp đồng, tùy thuộc vào điều kiện của mạng lưới và các quy định của sản phẩm.

Việc ra mắt sản phẩm này phản ánh cam kết rộng lớn hơn của KuMining trong việc xây dựng hạ tầng khai thác dễ tiếp cận cho cộng đồng tiền mã hóa. Bằng cách đơn giản hóa khả năng tiếp cận hashrate và giảm sự phụ thuộc vào việc sở hữu phần cứng, KuMining hướng tới đưa việc tham gia khai thác đến gần hơn với người dùng thực tế và hỗ trợ một hệ sinh thái Proof-of-Work mang tính bao trùm hơn.

Giới thiệu về KuMining

KuMining là nền tảng khai thác trên đám mây hàng đầu được phát triển bởi KuCoin, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới. Hướng đến mục tiêu dân chủ hóa hoạt động khai thác tiền mã hóa, KuMining cung cấp các dịch vụ hashrate an toàn và hiệu quả cho người dùng trên toàn cầu, được hậu thuẫn bởi cơ sở hạ tầng tiên tiến và tích hợp liền mạch với hệ sinh thái của KuCoin.

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SOURCE KuCoin