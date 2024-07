LambdaTest anuncia a terceira edição da Conferência Testµ ('TestMu')

A Conferência Testµ online visa equipar os testadores e desenvolvedores com os mais recentes insights e tendências no cenário de testes de software em constante evolução.

NOIDA, Índia e SÃO FRANCISCO, 8 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LambdaTest , uma plataforma líder de testes unificados baseada em nuvem, lançou a terceira edição da sua Conferência Testµ ('TestMu') . Programado para ocorrer de 21 a 23 de agosto de 2024, este evento virtual deve atrair mais de 30.000 testadores de software, desenvolvedores e entusiastas de controle de qualidade de mais de 120 países.

Decodifique o futuro dos testes de software na Conferência Testµ 2024.

A conferência foi projetada para fornecer informações sobre as últimas tendências e inovações no campo. Os participantes se beneficiarão de mais de 60 palestrantes influentes e líderes de pensamento, incluindo os palestrantes principais Anand Kannappan, cofundador e CEO da Patronus AI; Hajer Ben Moussa, CEO e fundador da Code Lingual; Mayank Bhola, cofundador e chefe de produto da LambdaTest; e Simon Stewart, o criador do Selenium WebDriver.

"Estou ansioso para falar, aprender-desaprender e interagir com a comunidade global de testes no próximo Testµ 2024", disse Pallavi Sharma, fundador da 5 Elements Learning e um dos palestrantes da Conferência Testµ 2024. "A conferência oferece uma oportunidade única para explorar avanços de ponta em testes de software e rede com mentes semelhantes para ajudar a moldar o futuro de nossa vibrante indústria. Estou animada para ver a incrível lista de palestrantes da conferência, junte-se a nós de onde puder - é uma conferência online e voltada para a comunidade, promovida pela LambdaTest ", acrescentou.

Ao longo dos três dias, a Conferência Testµ contará com mais de 50 sessões interativas, workshops e painéis de discussão cobrindo uma gama diversificada de tópicos, como Gen AI em testes, testes móveis, regressão visual, testes de API e muito mais. Essas sessões visam incentivar conversas perspicazes sobre a construção da cultura certa em testes, tendências e aprendizado prático, com foco em aplicações práticas do mundo real e insights estratégicos.

"Estamos entusiasmados por lançar a terceira edição do nosso principal evento comunitário. A Conferência Testµ 2024 está preparada para oferecer um valor sem precedentes à comunidade de testes. Este ano, estamos trazendo líderes iminentes do setor e evangelistas da comunidade para compartilhar seus conhecimentos no cenário de testes ", disse Asad Khan, CEO e fundador da LambdaTest. "As sessões visam não apenas abordar os avanços tecnológicos atuais, mas também preparar nossos participantes para desafios futuros. Por meio de sessões interativas, workshops colaborativos e palestras, pretendemos fornecer insights acionáveis que capacitarão testadores e desenvolvedores a implementar estratégias eficazes e promover a inovação em suas equipes e projetos."

A conferência proporcionará aos participantes a oportunidade de interagir com colegas, participar de workshops e tutoriais conduzidos por especialistas do setor e se envolver em desafios emocionantes com oportunidades de ganhar prêmios. Além disso, os participantes terão a chance de testemunhar demonstrações ao vivo das mais novas ferramentas e tecnologias que atualmente transformam a indústria de testes. Mais de 40 parceiros se juntarão à conferência, incluindo as principais organizações de tecnologia, como Accenture, Wipro e Datadog, para montar estandes virtuais para mostrar suas inovações e novos lançamentos.

Para se inscrever na conferência e obter mais informações sobre a Conferência Testµ, incluindo a programação do evento, palestrantes e tópicos abordados, visite: https://www.lambdatest.com/testmuconf-2024

Sobre o LambdaTest

A LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado por meio da Just in Time Test Orchestration (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam no LambdaTest para suas necessidades de teste.

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 3000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.





Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 3000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes. O HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer framework e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar software mais rapidamente.

Para mais informações, visite https://lambdatest.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2455694/Conference_2024.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

