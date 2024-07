LambdaTest kündigt die dritte Ausgabe der Testµ („TestMu") Konferenz an

Die Online-Konferenz Testµ zielt darauf ab, Testern und Entwicklern die neuesten Erkenntnisse und Trends in der sich ständig weiterentwickelnden Softwaretestlandschaft zu vermitteln.

NOIDA, Indien, und SAN FRANCISCO, 9. Juli 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest, eine führende cloudbasierte einheitliche Testplattform, hat die dritte Ausgabe seiner Testµ („TestMu") Konferenz gestartet. Die virtuelle Veranstaltung findet vom 21. bis 23. August 2024 statt. Mehr als 30.000 Softwaretester, Entwickler und QA-Enthusiasten aus über 120 Ländern werden teilnehmen.

Decode the future of software testing at Testµ Conference 2024.

Die Konferenz soll einen Einblick in die neuesten Trends und Innovationen in diesem Bereich geben. Teilnehmer können sich auf Beiträge von mehr als 60 einflussreichen Rednern und Vordenkern freuen, darunter die Hauptredner Anand Kannappan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Patronus AI; Hajer Ben Moussa, Geschäftsführer und Gründer von Code Lingual; Mayank Bhola, Mitbegründer und Leiter der Produktabteilung bei LambdaTest; und Simon Stewart, der Erfinder von Selenium WebDriver.

„Ich freue mich darauf, auf der kommenden Testµ 2024 zu sprechen, zu lernen und mich mit der globalen Testing-Community zu vernetzen", sagte Pallavi Sharma, Gründerin von 5 Elements Learning und eine der Rednerinnen auf der Testµ Conference 2024. „Die Konferenz bietet eine einzigartige Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen im Bereich Softwaretests zu erkunden und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, um die Zukunft unserer dynamischen Branche mitzugestalten. Ich bin sehr gespannt auf die Liste der Referenten für die Konferenz. Sie können von jedem Ort aus dabei sein – es ist eine Online-Konferenz, die von der Community getragen wird und von LambdaTest unterstützt wird", fügte sie hinzu.

Während der drei Tage bietet die Testµ-Konferenz mehr als 50 interaktive Sessions, Workshops und Podiumsdiskussionen zu einer Vielzahl von Themen wie Gen AI im Testen, mobiles Testen, visuelle Regression, API-Tests und vieles mehr. Diese Sessions zielen darauf ab, aufschlussreiche Gespräche über den Aufbau der richtigen Testkultur, Trends und praktisches Lernen anzuregen, wobei der Schwerpunkt auf praktischen, realen Anwendungen und strategischen Erkenntnissen liegt.

„Wir freuen uns sehr, die dritte Ausgabe unseres Flaggschiffs, der Gemeinschaftsveranstaltung, zu starten. Die Testµ Conference 2024 wird der Testgemeinschaft einen noch nie dagewesenen Mehrwert bieten. In diesem Jahr bringen wir bedeutende Branchenführer und Community-Evangelisten zusammen, um ihr Wissen über die Testlandschaft zu teilen", sagte Asad Khan, Geschäftsführer und Gründer von LambdaTest. „Die Sessions zielen darauf ab, aktuelle technologische Fortschritte anzusprechen, und unsere Teilnehmer auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Durch interaktive Sessions, gemeinsame Workshops und Keynote-Vorträge wollen wir umsetzbare Erkenntnisse vermitteln, die Tester und Entwickler in die Lage versetzen, effektive Strategien umzusetzen und Innovationen in ihren Teams und Projekten zu fördern."

Während der Konferenz können Teilnehmer sich mit Gleichgesinnten austauschen, an Workshops und Tutorials teilnehmen, die von Branchenexperten geleitet werden, und bei spannenden Wettbewerben mitmachen, um Preise zu gewinnen. Darüber hinaus haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Live-Demonstrationen der neuesten Tools und Technologien zu erleben, die die Testbranche derzeit verändern. Mehr als 40 Partner werden an der Konferenz teilnehmen, darunter führende Technologieunternehmen wie Accenture, Wipro und Datadog, die an virtuellen Ständen ihre Innovationen und Neueinführungen vorstellen werden.

Um sich für die Konferenz anzumelden und weitere Informationen über die Testµ-Konferenz zu erhalten – einschließlich des Veranstaltungsplans, der Redner und der behandelten Themen –, besuchen Sie bitte die Website: https://www.lambdatest.com/testmuconf-2024

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und Omnichannel-Unternehmensausführungsumgebung, die Unternehmen dabei hilft, die Markteinführungszeit durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen, hochwertige Releases zu gewährleisten und die digitale Transformation zu beschleunigen. Über 10.000 Unternehmenskunden und 2 Millionen Benutzer in 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser- und App-Testing in der Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für beliebige Frameworks und Programmiersprachen mit blitzschneller Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://lambdatest.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2455694/Conference_2024.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg