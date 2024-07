LambdaTest annonce la troisième édition de la conférence Testµ (« TestMu »)

La conférence en ligne Testµ vise à fournir aux testeurs et aux développeurs les dernières informations et tendances dans le domaine en constante évolution des tests logiciels.

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest, une plateforme de test unifiée basée sur le cloud, a lancé la troisième édition de sa conférence Testµ (« TestMu »). Prévu du 21 au 23 août 2024, cet événement virtuel devrait attirer plus de 30 000 testeurs de logiciels, développeurs et passionnés d'assurance qualité de plus de 120 pays.

La conférence est conçue pour donner un aperçu des dernières tendances et innovations dans le domaine. Les participants bénéficieront de l'intervention de plus de 60 orateurs influents et leaders d'opinion, dont les orateurs principaux Anand Kannappan, cofondateur et PDG de Patronus AI ; Hajer Ben Moussa, PDG et fondateur de Code Lingual ; Mayank Bhola, cofondateur et chef de produit chez LambdaTest ; et Simon Stewart, créateur de Selenium WebDriver.

« J'ai hâte de parler, d'apprendre, de désapprendre et de travailler en réseau avec la communauté mondiale des testeurs lors de la prochaine conférence Testµ 2024 », a déclaré Pallavi Sharma, fondatrice de 5 Elements Learning et l'une des conférencières de la Testµ 2024. « La conférence offre une occasion unique d'explorer les avancées les plus récentes dans le domaine des tests logiciels et de nouer des contacts avec des personnes partageant les mêmes idées, afin de contribuer à façonner l'avenir de notre secteur dynamique. Je suis impatiente de voir la liste impressionnante des intervenants de la conférence. Rejoignez-nous où que vous soyez - il s'agit d'une conférence en ligne, axée sur la communauté et générée par LambdaTest », a-t-elle ajouté.

Pendant trois jours, la conférence Testµ proposera plus de 50 sessions interactives, des ateliers et des tables rondes couvrant un large éventail de sujets tels que l'IA dans les tests, les tests mobiles, la régression visuelle, les tests d'API, et bien plus encore. Ces sessions visent à encourager des conversations perspicaces sur la création d'une culture appropriée en matière de tests, de tendances et d'apprentissage pratique, en mettant l'accent sur les applications pratiques et réelles et sur les idées stratégiques.

« Nous sommes ravis de lancer la troisième édition de notre événement communautaire phare. La conférence Testµ 2024 est prête à offrir une valeur sans précédent à la communauté des testeurs. Cette année, nous invitons des leaders imminents de l'industrie et des évangélistes de la communauté à partager leurs connaissances dans le domaine des tests », a déclaré Asad Khan, PDG et fondateur de LambdaTest. « Les sessions visent non seulement à aborder les avancées technologiques actuelles, mais aussi à préparer nos participants aux défis futurs. À travers des sessions interactives, des ateliers collaboratifs et des discours d'ouverture, nous visons à fournir des informations exploitables qui permettront aux testeurs et aux développeurs de mettre en œuvre des stratégies efficaces et d'encourager l'innovation au sein de leurs équipes et de leurs projets ».

La conférence offrira aux participants la possibilité de nouer des contacts avec leurs pairs, de participer à des ateliers et à des cours dirigés par des experts du secteur, et de relever des défis passionnants avec la possibilité de gagner des prix. En outre, les participants auront l'occasion d'assister à des démonstrations en direct des outils et technologies les plus récents qui transforment actuellement l'industrie des tests. Plus de 40 partenaires se joindront à la conférence, y compris des entreprises technologiques de premier plan comme Accenture, Wipro et Datadog, pour mettre en place des stands virtuels afin de présenter leurs innovations et leurs nouveaux lancements.

Pour s'inscrire à la conférence et obtenir de plus amples informations sur la conférence Testµ, y compris le programme de l'événement, les intervenants et les sujets abordés, veuillez consulter le site : https://www.lambdatest.com/testmuconf-2024

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d'exécution d'entreprise intelligent et omnicanal qui aide les entreprises à réduire considérablement le temps de mise sur le marché grâce à l'orchestration des tests juste à temps (JITTO - Just in Time Test Orchestration), garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 millions d'utilisateurs à travers plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

Le cloud de test des navigateurs et des applications permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs différents, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation.

HyperExecute permet aux clients d'exécuter et d'orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle infrastructure logicielle et langage de programmation à une vitesse fulgurante afin de réduire le temps des tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, consultez le site https://lambdatest.com

