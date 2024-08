LambdaTest revela ferramentas de análise orientadas por IA para aprimorar os insights e o desempenho da automação de testes

As novas ferramentas de análise orientadas por IA da LambdaTest fornecem às equipes de controle de qualidade insights mais profundos, resolução de problemas mais rápida e melhor qualidade e desempenho de software

NOIDA, Índia e SÃO FRANCISCO, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseada em nuvem, anuncia o lançamento de seus recursos analíticos inovadores que municiam as equipes de controle de qualidade com insights mais profundos e maior controle sobre a automação de testes. Os novos recursos aproveitam a IA e o ML para otimizar a qualidade e o desempenho do software.

"Estamos entusiasmados em introduzir essas ferramentas de análise de ponta em nossa plataforma", disse Mayank Bhola, cofundador e chefe de produto da LambdaTest. "Nosso objetivo é equipar as equipes de QA com os insights necessários para identificar e resolver problemas rapidamente, garantindo maior qualidade de software e melhor desempenho. Esses recursos revolucionarão a forma como nossos usuários abordam a automação de testes."

Os principais recursos incluem:

O AI Copilot Dashboard simplifica a análise de dados, permitindo que os usuários interajam facilmente com os dados usando consultas em linguagem natural e recebam insights práticos. Oferece análises preditivas e recomendações inteligentes, ajudando as equipes a tomar decisões baseadas em dados de forma eficiente.

O Flaky Test Analytics alimentado por IA compartilha insights inestimáveis sobre o comportamento do conjunto de testes, permitindo que as equipes reduzam o tempo de execução do teste e melhorem expressivamente a qualidade do software com a diminuição do tempo do ciclo de lançamento. Ao identificar e priorizar testes instáveis (flaky tests) com base em seu impacto, as equipes podem otimizar os esforços de depuração, acelerar os ciclos de teste e aumentar a confiabilidade do teste.

O Command Logs Analytics do LambdaTest fornece insights granulares sobre a execução de testes, permitindo que as equipes de controle de qualidade identifiquem problemas e otimizem scripts de teste sem elementos obsoletos. Ao analisar dados no nível de comando, os usuários podem identificar gargalos de desempenho, solucionar falhas de teste de forma eficaz e abordar proativamente possíveis problemas para cada sessão executada.

O Test Case Insights simplifica a análise da execução da automação de testes no LambdaTest em cada etapa da sessão de teste. Esses insights ajudam na análise da integridade do caso de teste, exibindo taxas de sucesso versus falha e analisando casos de teste por grupo para identificar testes com falhas frequentes.

O Allure Test Insights com HyperExecute fornece uma análise de série temporal dos resultados da execução do teste usando relatórios Allure. Os usuários podem acompanhar o status do teste, a duração e os detalhes do conjunto, avaliar a integridade do conjunto, analisar as taxas de status do teste e avaliar as durações médias de teste dos conjuntos de teste com várias opções de filtro personalizadas.

Esses recursos estão disponíveis globalmente para todos os usuários do LambdaTest, abordando desafios comuns de automação de testes e fornecendo informações detalhadas sobre casos de teste e tendências de execução.

Para obter mais informações sobre os recursos mais recentes do LambdaTest e para começar a aproveitar essas poderosas ferramentas de análise, visite https://www.lambdatest.com/.

Sobre o LambdaTest

O LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que reduz o tempo de lançamento no mercado por meio da Just in Time Test Orchestration (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam no LambdaTest.

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 3000 navegadores, dispositivos e sistemas operacionais.

O HyperExecute permite que os clientes executem e orquestrem grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem em altas velocidades, reduzindo o tempo de teste de qualidade e auxiliando no desenvolvimento mais rápido de software.

Para mais informações, visite: https://lambdatest.com.

