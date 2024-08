LambdaTest stellt KI-gesteuerte Analysewerkzeuge vor, um Einblicke in Testautomatisierung und -leistung zu verbessern

Die neuen KI-gesteuerten Analysetools von LambdaTest bieten QA-Teams tiefere Einblicke, schnellere Problemlösungen und eine verbesserte Softwarequalität und -leistung

NOIDA, Indien und SAN FRANCISCO, 7. August 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest, eine führende cloudbasierte einheitliche Testplattform, gibt die Einführung seiner innovativen Analysefunktionen bekannt, die Teams in der Qualitätssicherung tiefere Einblicke und eine bessere Kontrolle über die Testautomatisierung ermöglichen. Die neuen Funktionen nutzen künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) zur Optimierung der Softwarequalität und -leistung.

„Wir sind begeistert, diese innovativen Analysetools auf unserer Plattform einzuführen", sagte Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product von LambdaTest. „Unser Ziel ist es, Qualitätssicherungsteams mit den notwendigen Erkenntnissen auszustatten, um Probleme schnell zu erkennen und zu beheben und so eine höhere Softwarequalität und -leistung zu gewährleisten. Diese Funktionen werden die Art und Weise revolutionieren, wie unsere Anwender an die Testautomatisierung herangehen."

Die wichtigsten Merkmale sind:

Das AI Copilot Dashboard vereinfacht die Datenanalyse, indem es Anwendern ermöglicht, mit Hilfe von Abfragen in natürlicher Sprache einfach mit den Daten zu interagieren und umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten. Es bietet vorausschauende Analysen und intelligente Empfehlungen und hilft Teams, datengestützte Entscheidungen effizient zu treffen.

KI-gestützte Flaky Test Analytics geben wertvolle Einblicke in das Verhalten von Test-Softwarepaketen und ermöglicht es Teams, die Testausführungszeit zu reduzieren und die Softwarequalität bei gleichzeitiger Verkürzung des Release-Zyklus deutlich zu verbessern. Durch die Identifizierung und Priorisierung fehlerhafter Tests auf der Grundlage ihrer Auswirkungen können Teams den Debugging-Aufwand optimieren, die Testzyklen beschleunigen und die Zuverlässigkeit der Tests erhöhen.

Die Command Logs Analytics von LambdaTest bieten detaillierte Einblicke in die Testausführung und ermöglicht es QA-Teams, Probleme zu erkennen und Testskripte ohne veraltete Elemente zu optimieren. Durch die Analyse von Daten auf Befehlsebene können Benutzer Leistungsengpässe erkennen, Testfehler effektiv beheben und potenzielle Probleme für jeden Sitzungslauf proaktiv angehen.

Test Case Insights vereinfacht die Analyse der Testautomatisierungsausführung auf LambdaTest in jedem Schritt der Testsitzung. Diese Erkenntnisse helfen bei der Analyse des Zustands von Testfällen, der Anzeige von Erfolgs- und Fehlerquoten und der Analyse von Testfällen nach Gruppen, um häufig fehlgeschlagene Tests zu identifizieren.

Allure Test Insights mit HyperExecute bietet eine Zeitreihenanalyse der Testausführungsergebnisse mit Allure-Berichten. Anwender können den Teststatus, die Testdauer und die Softwarepaket-Details nachverfolgen, den Zustand der Software bewerten, die Teststatusverhältnisse analysieren und die durchschnittliche Testdauer der Testsuiten mit mehreren benutzerdefinierten Filteroptionen auswerten.

Diese Funktionen stehen allen LambdaTest-Anwendern weltweit zur Verfügung. Sie adressieren gängige Herausforderungen der Testautomatisierung und bieten detaillierte Einblicke in Testfälle und Ausführungstrends.

Weitere Informationen zu den neuesten Funktionen von LambdaTest und zur Nutzung dieser leistungsstarken Analysetools finden Sie unter https://www.lambdatest.com/.

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente Omnichannel-Ausführungsumgebung für Unternehmen, welche Markteinführungszeit durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) verkürzt und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation gewährleistet. Über 10.000 Unternehmenskunden und über 2 Millionen Anwender in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest.

Mit der Browser & App Testing Cloud können Anwender manuelle und automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen für mehr als 3000 Browser, Geräte und Betriebssysteme durchführen.

HyperExecute ermöglicht Kunden die Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für beliebige Frameworks und Sprachen mit hoher Geschwindigkeit, wodurch die Zeit für Qualitätstests reduziert und die Softwareentwicklung beschleunigt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://lambdatest.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg