LambdaTest dévoile des outils d'analyse pilotés par l'IA pour améliorer les données et les performances d'automatisation des tests

Les nouveaux outils d'analyse pilotés par l'IA de LambdaTest offrent aux équipes d'assurance qualité des données plus détaillées, une résolution plus rapide des problèmes et des logiciels de meilleure qualité et plus performants

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest, une grande plateforme de test unifiée dans le nuage, annonce le lancement de ses fonctionnalités d'analyse innovantes permettant aux équipes d'assurance qualité d'obtenir des données plus détaillées et un meilleur contrôle de l'automatisation des tests. Les nouvelles fonctionnalités s'appuient sur l'IA et le ML pour optimiser la qualité et les performances des logiciels.

" Nous sommes ravis d'introduire ces outils d'analyse de pointe sur notre plateforme ", a déclaré Mayank Bhola, cofondateur et chef de produit de LambdaTest. " Notre objectif est de fournir aux équipes d'assurance qualité les données nécessaires pour détecter et résoudre rapidement les problèmes, afin de garantir des logiciels de meilleure qualité et plus performants. Ces fonctionnalités vont révolutionner la façon dont nos utilisateurs abordent l'automatisation des tests ".

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

AI Copilot Dashboard simplifie l'analyse des données en permettant aux utilisateurs d'interagir facilement avec les données à l'aide de requêtes en langage naturel et d'obtenir des informations exploitables. Il propose des analyses prédictives et des recommandations intelligentes afin d'aider les équipes à prendre efficacement des décisions fondées sur les données.

Flaky Test Analytics, alimenté par l'IA, partage de précieuses informations sur le comportement des suites de tests, permettant ainsi aux équipes de réduire le temps d'exécution des tests et d'améliorer sensiblement la qualité des logiciels, tout en réduisant la durée du cycle de publication. En détectant les tests bancals et en les hiérarchisant selon leur incidence, les équipes peuvent optimiser les efforts de débogage, accélérer les cycles de test et augmenter la fiabilité des tests.

Command Logs Analytics de LambdaTest fournit des informations détaillées sur l'exécution des tests, ce qui permet aux équipes d'assurance qualité de détecter les problèmes et d'optimiser les scénarios de test sans éléments périmés. En analysant les données au niveau des commandes, les utilisateurs peuvent détecter les goulets d'étranglement, résoudre efficacement les défaillances des tests et traiter les problèmes potentiels de manière proactive pour chaque session.

Test Case Insights simplifie l'analyse de l'exécution de l'automatisation des tests sur LambdaTest à chaque étape de la session de test. Ces informations permettent d'analyser l'état des cas de test, d'afficher les taux de réussite et d'échec et d'analyser les cas de test par groupe afin de détecter les tests qui échouent souvent.

Allure Test Insights avec HyperExecute fournit une analyse chronologique des résultats de l'exécution des tests à l'aide des rapports Allure. Les utilisateurs peuvent suivre l'état des tests, leur durée et les détails des suites, évaluer l'état des suites, analyser les ratios d'état des tests et évaluer la durée moyenne des suites de tests à l'aide de plusieurs options de filtrage personnalisées.

Ces fonctionnalités sont disponibles partout dans le monde pour tous les utilisateurs de LambdaTest, répondant ainsi aux défis courants de l'automatisation des tests et fournissant des données détaillées sur les cas de test et les tendances d'exécution.

Pour en savoir plus sur les dernières fonctionnalités de LambdaTest et pour commencer à profiter de ces puissants outils d'analyse, rendez-vous sur https://www.lambdatest.com/.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d'exécution d'entreprise intelligent et omnicanal qui réduit le délai de mise sur le marché grâce à l'orchestration des tests juste à temps (JITTO), garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest.

Le nuage de test de navigateurs et d'applications permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils et systèmes d'exploitation.

HyperExecute permet aux clients d'exécuter et d'orchestrer des grilles de test dans le nuage pour n'importe quel cadre et langage à grande vitesse, réduisant ainsi le temps consacré aux tests de qualité et contribuant à accélérer le développement des logiciels.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://lambdatest.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg