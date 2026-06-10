Lançada a lista de finalistas do Prêmio Global de Energia 2026

MONTEVIDÉU, Uruguai, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Global Energy Association divulgou a lista de finalistas para o Prêmio Global de Energia 2026 – a lista final dos indicados deste ano para um dos prêmios mais prestigiosos do mundo em ciência da energia. A seleção dos finalistas inclui 15 cientistas de nove países: Chile, China, Chipre, Índia, México, Rússia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

2026 Global Energy Shortlist

A pré-seleção coroa a segunda etapa do ciclo de indicações. A primeira etapa ocorreu de 1º de janeiro a 20 de abril de 2026. Representantes de 30 países e territórios participaram do processo de indicação, com indicados vindos de 28 países. Após o processo de seleção, os indicados que receberam as maiores pontuações foram selecionados para o prêmio em três categorias: "Energia Tradicional", "Energia não tradicional" e "Novas formas de aplicação de energia".

Na fase final do ciclo de indicações, um comitê internacional presidido pela ganhadora do Prêmio Nobel Rae Kwon Chung selecionará os destinatários do prestigioso prêmio. "A lista deste ano reflete a vasta escala da ciência energética moderna. Estou confiante de que muitos dos projetos apresentados terão um impacto no desenvolvimento da energia global na próxima década. Portanto, parabenizo todos os cientistas cujos nomes foram incluídos na seleta lista para o prêmio", disse Rae Kwon Chung.

Energia Tradicional

1. Yilu Liu, EUA

Professor de engenharia elétrica e ciência da computação da Universidade do Tennessee

2. Amit Goyal, EUA

Diretor fundador do Instituto multidisciplinar e transdisciplinar RENEW (Research & Education in Energy, Environment & Water) na SUNY-Buffalo em Buffalo, Nova York

3. Haisheng Chen, China

Diretor do Instituto de Engenharia Termofísica, Academia Chinesa de Ciências

4. Jorge Ancheyta-Juarez, México

Professor na Escola Superior de Engenharia Química e Indústrias Extrativas (ESIQIE) do Instituto Politécnico Nacional (IPN) no México

5. Alexander Batanov, Rússia

Chefe e Designer Chefe do Departamento Especial de Design e Tecnologia de Robótica Aplicada

Energia Não Tradicional

1. Bhim Singh, Índia

Professor emérito, Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Deli

2. Soteris Kalogirou, Chipre

Professor na Universidade de Tecnologia do Chipre

3. Yushan Yan, EUA

Diretor, Centro de Hidrogênio Limpo, Universidade de Delaware

4. Josep M. Guerrero, China

Centro de Pesquisa em Energia Renovável e Microrredes, Laboratório de Huanjiang, Universidade de Zhejiang

5. José H. Zagal Moya, Chile

Professor emérito, diretor do Laboratório de Eletrocatálise da Universidade de Santiago de Chile

Novas formas de aplicação de energia

1. Johann W. Kolar, Suíça

Professor emérito do Departamento de Tecnologia da Informação e Engenharia Elétrica, ETH Zurique

2. Jun Liu, EUA

Diretor do Centro de Inovação para o Consórcio Battery500, bolsista da Battelle no Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico (PNNL)

3. Yulong Ding, Reino Unido

Titular fundador da Cátedra Chamberlain de Engenharia Química na Universidade de Birmingham e diretor do Centro de Armazenamento de Energia de Birmingham

4. William A. Goddard, EUA

Diretor do Centro de Simulação de Materiais e Processos do Instituto de Tecnologia da Califórnia

5. Laura Gagliardi, EUA

Professora de química e engenharia molecular, Universidade de Chicago

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Gabriela Casulo

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FONTE The Global Energy Association