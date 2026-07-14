Yilu Liu, Yushan Yan, Johann W. Kolar foram escolhidos como laureados do Prêmio Global de Energia 2026

MONTEVIDÉU, Uruguai, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Os nomes dos laureados do Prêmio Global de Energia 2026 foram anunciados na sessão plenária da Cúpula do Petróleo da República do Tartaristão. Os vencedores deste ano são dois cientistas dos Estados Unidos e um pesquisador da Suíça.

Na indicação "Energia Tradicional", o prêmio foi concedido a Yilu Liu, professor de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação da Universidade do Tennessee, pela criação de sistemas de grande escala para monitoramento, controle e observação situacional de redes inteligentes.

2026 Global Energy Prize laureates

Na indicação "Energia Não Tradicional", o prêmio foi concedido a Yushan Yan, Diretor do Centro de Hidrogênio Limpo da Universidade de Delaware, por ideias e trabalhos voltados para o futuro, facilitando a tecnologia de produção de hidrogênio limpo e o progresso na transformação dessa tecnologia em um projeto comercial global.

Na indicação "Novas formas de aplicação de energia", o prêmio foi concedido a Johann W. Kolar, professor emérito do Departamento de Tecnologia da Informação e Engenharia Elétrica da ETH Zurich, pelo avanço na tecnologia de conversão de energia para impulsionar a eficiência energética, mobilidade elétrica e sistemas de energia renovável.

Os vencedores foram selecionados pelo Comitê do Prêmio Internacional do Prêmio Global de Energia, que compreende os principais especialistas globais em energia. Este ano, 15 finalistas representaram nove países em todo o mundo. Além dos Estados Unidos e da Suíça, a lista inclui cientistas do Chile, China, Chipre, Índia, México, Rússia e Reino Unido.

"Em nome do Comitê Internacional, felicito sinceramente os laureados deste ano. Selecionar os vencedores nunca é fácil, especialmente quando se trata de pesquisas de tão alto calibre. O trabalho que realizaram se distingue não apenas por sua novidade científica, mas também pelo fato de que suas ideias já encontraram aplicação prática e estão ajudando a resolver desafios do mundo real em energia global. Gostaria de agradecer a todos os cientistas cuja pesquisa foi submetida ao prêmio, às organizações que nomearam candidatos e aos nossos colegas de todo o mundo que continuam a avançar a ciência unindo conhecimento e experiência em prol do nosso futuro comum. É por meio dessa colaboração que surgem descobertas capazes de mudar a vida de milhões de pessoas ", disse Rae Kwon Chung, presidente do International Award Committee, em seu discurso de congratulações.

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Gabriela Casulo

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FONTE The Global Energy Association