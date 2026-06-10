2026年グローバル・エネルギー賞、最終候補者リストを発表

ウルグアイ・モンテビデオ, 2026年6月10日 /PRNewswire/ -- The Global Energy Associationは、エネルギー科学分野で世界有数の権威を誇る賞の一つである2026年グローバル・エネルギー賞（2026 Global Energy Prize）の最終候補者リストを発表しました。これは、今年の候補者を最終的に絞り込んだリストです。最終候補者リストには、チリ、中国、キプロス、インド、メキシコ、ロシア、スイス、英国、米国の9か国の科学者15人が名を連ねています。

今回の最終候補者の選出をもって、候補者推薦プロセスの第2段階が完了しました。第1段階は2026年1月1日から4月20日まで実施されました。30か国・地域の代表者が推薦プロセスに参加し、候補者の出身国は28か国に及びました。選考の結果、最高得点を獲得した候補者が、「従来型エネルギー」、「非従来型エネルギー」、「エネルギーの新たな活用方法」の3部門で最終候補者に選出されました。

2026 Global Energy Shortlist

候補者推薦プロセスの最終段階では、ノーベル賞受賞者のRae Kwon Chung氏が委員長を務める国際委員会が、この権威ある賞の受賞者を選出します。「今年の最終候補者リストは、現代のエネルギー科学の広がりを反映しています。提出されたプロジェクトの多くが、今後10年間にわたり、世界のエネルギー分野の発展に影響を与えると確信しています。そのため、この賞の最終候補者に選ばれたすべての科学者にお祝いを申し上げます」とRae Kwon Chung氏は述べました。

従来型エネルギー

1. Yilu Liu（米国）

University of Tennesseeの電気工学・コンピューター科学教授

2. Amit Goyal（米国）

ニューヨーク州バッファローのSUNY-Buffaloに設置された、学際的かつ分野横断的なRENEW（Research & Education in Energy, Environment & Water）Instituteの創設所長

3. Haisheng Chen（中国）

Chinese Academy of SciencesのInstitute of Engineering Thermophysics所長

4. Jorge Ancheyta-Juarez（メキシコ）

メキシコのNational Polytechnic Institute（IPN）にあるHigher School of Chemical Engineering and Extractive Industries（ESIQIE）教授

5. Alexander Batanov（ロシア）

Special Design and Technology Bureau of Applied Robotics局長兼主任設計者

非従来型エネルギー

1. Bhim Singh（インド）

Indian Institute of Technology（IIT）デリー校名誉教授

2. Soteris Kalogirou（キプロス）

Cyprus University of Technology教授

3. Yushan Yan（米国）

University of DelawareのCenter for Clean Hydrogen所長

4. Josep M. Guerrero（中国）

Zhejiang UniversityのHuanjiang LaboratoryにあるCenter for Research on Renewable Energy and Microgrids所属

5. José H. Zagal Moya（チリ）

University of Santiago de Chile名誉教授、Electrocatalysis Laboratory所長

エネルギーの新たな活用方法

1. Johann W. Kolar（スイス）

ETH ZurichのDepartment of Information Technology and Electrical Engineering名誉教授

2. Jun Liu（米国）

Battery500 ConsortiumのInnovation Center所長、Pacific Northwest National Laboratory（PNNL）のBattelle Fellow

3. Yulong Ding（英国）

University of Birminghamの化学工学分野の初代チェンバレン教授、Birmingham Centre for Energy Storage所長

4. William A. Goddard（米国）

California Institute of TechnologyのMaterials and Process Simulation Center所長

5. Laura Gagliardi（米国）

University of Chicagoの化学・分子工学教授

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2994073/Global_Energy_Shortlist.jpg

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SOURCE The Global Energy Association