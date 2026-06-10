Se publicó la lista de finalistas del premio Energía Global 2026

MONTEVIDEO, Uruguay, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Asociación Global de Energía publicó la lista de finalistas para el premio Energía Global 2026, la lista final de los nominados de este año para uno de los premios más prestigiosos del mundo en ciencia de la energía. La lista de finalistas incluye a 15 científicos de nueve países: Chile, China, Chipre, India, México, Rusia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

2026 Global Energy Shortlist

La preselección corona la segunda etapa del ciclo de nominación. La primera etapa se llevó a cabo del 1 de enero al 20 de abril de 2026. Representantes de 30 países y territorios participaron en el proceso de nominación, con nominados provenientes de 28 países. Después del proceso de selección, los nominados que recibieron las puntuaciones más altas fueron preseleccionados para el premio en tres categorías: "Energía tradicional", "Energía no tradicional" y "Nuevas formas de aplicación de la energía".

En la etapa final del ciclo de nominación, un comité internacional presidido por el premio Nobel Rae Kwon Chung seleccionará a los destinatarios del prestigioso premio. "La lista de este año refleja la gran escala de la ciencia energética moderna. Confío en que muchos de los proyectos presentados tendrán un impacto en el desarrollo de la energía mundial en la próxima década. Por lo tanto, felicito a todos los científicos cuyos nombres han sido incluidos en la lista de finalistas para el premio", declaró Rae Kwon Chung.

Energía tradicional

1. Yilu Liu, EE. UU.

Profesora de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en la Universidad de Tennessee

2. Amit Goyal, EE. UU.

Director fundador del Instituto RENEW (Investigación y Educación en Energía, Medio Ambiente y Agua) multidisciplinario y transdisciplinario en SUNY-Buffalo en Buffalo, Nueva York

3. Haisheng Chen, China,

Director del Instituto de Ingeniería Termofísica de la Academia China de Ciencias

4. Jorge Ancheyta-Juarez, México

Profesor en la facultad Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México

5. Alexander Batanov, Rusia

Responsable y diseñador en jefe de la Oficina Especial de Diseño y Tecnología de Robótica Aplicada

Energía no tradicional

1. Bhim Singh, India

Profesor emérito del Instituto Indio de Tecnología (IIT), Delhi

2. Soteris Kalogirou, Chipre

Profesor en la Universidad Tecnológica de Chipre

3. Yushan Yan, EE. UU.

Director, Centro de Hidrógeno Limpio, Universidad de Delaware

4. Josep M. Guerrero, China

Centro de Investigación sobre Energías Renovables y Microrredes, Laboratorio Huanjiang, Universidad de Zhejiang

5. José H. Zagal Moya, Chile

Profesor emérito, director del Laboratorio de Electrocatálisis, Universidad de Santiago de Chile

Nuevas formas de aplicación de energía

1. Johann W. Kolar, Suiza

Profesor emérito del Departamento de Tecnología de la Información e Ingeniería Eléctrica, ETH Zúrich

2. Jun Liu, EE. UU.

Director del Centro de Innovación para el Consorcio Battery500, becario Battelle en el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico (PNNL)

3. Yulong Ding, Reino Unido

Fundador de la Cátedra Chamberlain de Ingeniería Química de la Universidad de Birmingham y Director del Centro de Birmingham para el Almacenamiento de Energía

4. William A. Goddard, EE. UU.

Director del Centro de Simulación de Materiales y Procesos del Instituto Tecnológico de California

5. Laura Gagliardi, EE. UU.

Profesor de Química e Ingeniería Molecular, Universidad de Chicago

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FUENTE The Global Energy Association