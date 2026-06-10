La liste des candidats présélectionnés du 2026 Global Energy Prize a été dévoilée

MONTEVIDEO, Uruguay, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- La Global Energy Association a publié la liste des candidats présélectionnés du 2026 Global Energy Prize – la liste définitive des nominés de cette année pour l'un des prix les plus prestigieux au monde dans le domaine des sciences de l'énergie. La liste des candidats présélectionnés comprend 15 scientifiques issus de neuf pays : le Chili, la Chine, Chypre, l'Inde, le Mexique, la Russie, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis.

2026 Global Energy Shortlist

La présélection marque l'aboutissement de la deuxième étape du processus de nomination. La première phase s'est déroulée du 1er janvier au 20 avril 2026. Des représentants de 30 pays et territoires ont pris part au processus de nomination, les candidats provenant de 28 pays. À l'issue du processus de sélection, les candidats ayant obtenu les meilleures notes ont été retenus pour le prix dans trois catégories : « Énergies traditionnelles », « Énergies non traditionnelles » et « Nouvelles applications énergétiques ».

Au terme du processus de nomination, un comité international présidé par Rae Kwon Chung, lauréat du prix Nobel, désignera les lauréats de ce prix prestigieux. « La liste des candidats présélectionnés de cette année témoigne de l'ampleur considérable de la science énergétique moderne. Je suis convaincu que bon nombre des projets présentés auront un impact sur le développement du secteur énergétique mondial au cours de la prochaine décennie. Je tiens donc à féliciter tous les scientifiques dont les noms figurent sur la liste des candidats présélectionnés pour ce prix », a déclaré Rae Kwon Chung.

Énergies traditionnelles

1. Yilu Liu, États-Unis

Professeur d'ingénierie électrique et d'informatique à l'université du Tennessee

2. Amit Goyal, États-Unis

Directeur fondateur de l'institut multidisciplinaire et transdisciplinaire RENEW (Recherche et éducation dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de l'eau) à l'Université de Buffalo, à Buffalo, dans l'État de New York

3. Haisheng Chen, Chine

Directeur de l'Institut de thermophysique appliquée, Académie chinoise des sciences

4. Jorge Ancheyta-Juarez, Mexique

Professeur à l'École supérieure d'ingénierie chimique et des industries extractives (ESIQIE) de l'Institut polytechnique national (IPN) au Mexique

5. Alexander Batanov, Russie

Directeur et concepteur en chef du Bureau spécial de conception et de technologie en robotique appliquée

Énergies non traditionnelles

1. Bhim Singh, Inde

Professeur émérite, Institut indien de technologie (IIT) de Delhi

2. Soteris Kalogirou, Chypre

Professeur à l'Université de technologie de Chypre

3. Yushan Yan, États-Unis

Directeur du Centre pour l'hydrogène propre de l'Université du Delaware

4. Josep M. Guerrero, Centre

chinois de recherche sur les énergies renouvelables et les micro-réseaux, Laboratoire Huanjiang, Université du Zhejiang

5. José H. Zagal Moya, Chili

Professeur émérite, directeur du laboratoire d'électrocatalyse, Université de Santiago du Chili

Nouvelles applications énergétiques

1. Johann W. Kolar, Suisse

Professeur émérite au Département des technologies de l'information et du génie électrique de l'ETH Zurich

2. Jun Liu, États-Unis

Directeur du Centre d'innovation du consortium Battery500, chercheur associé à Battelle au Laboratoire national du Pacifique Nord-Ouest (PNNL)

3. Yulong Ding, Président fondateur Chamberlain

du Royaume-Uni en génie chimique à l'Université de Birmingham et directeur du Centre de stockage d'énergie de Birmingham

4. William A. Goddard, États-Unis

Directeur du Centre de simulation des matériaux et des procédés à l'Institut de technologie de Californie

5. Laura Gagliardi, États-Unis

Professeur de chimie et d'ingénierie moléculaire à l'Université de Chicago

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