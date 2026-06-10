2026년 글로벌 에너지상 최종 후보 명단 발표

몬테비데오, 우루과이 , 2026년 6월 10일 /PRNewswire/ -- 글로벌 에너지 협회(Global Energy Association)가 글로벌 에너지상은 에너지 과학 분야에서 세계에서 가장 권위 있는 상 중 하나인 2026년 글로벌 에너지상(Global Energy Prize)의 최종 후보 명단을 발표했다. 최종 후보 명단에는 칠레, 중국, 키프로스, 인도, 멕시코, 러시아, 스위스, 영국, 미국 등 9개국 출신 과학자 15명이 포함됐다.

최종 후보 선정은 후보 추천 사이클의 두 번째 단계를 마무리한다. 첫 번째 단계는 2026년 1월 1일부터 4월 20일까지 진행됐다. 30개국 및 지역의 대표자들이 후보 추천 과정에 참여했으며, 후보자들은 28개국 출신이다. 선정 과정을 거쳐 가장 높은 점수를 받은 후보자들이 '전통 에너지(Traditional Energy)', '비전통 에너지(Non-Traditional Energy)', '에너지 응용의 새로운 방식(New Ways of Energy Application)' 세 개 부문의 최종 후보로 선정됐다.

2026 Global Energy Shortlist

후보 추천 주기의 최종 단계에서는 노벨상 수상자 정래권이 의장을 맡은 국제 위원회가 이 권위 있는 상의 수상자를 선정할 예정이다. 정래권 의장은 "올해 최종 후보 명단은 현대 에너지 과학의 방대한 규모를 반영한다. 제출된 프로젝트 중 상당수가 향후 10년간 글로벌 에너지 발전에 영향을 미칠 것이라고 확신한다. 따라서 최종 후보 명단에 이름을 올린 모든 과학자들에게 축하를 전한다"고 말했다.

전통 에너지

1. 이루 리우(Yilu Liu), 미국

테네시대학교 전기공학 및 컴퓨터과학과 교수

2. 아밋 고얄(Amit Goyal), 미국

뉴욕주 버팔로 소재 뉴욕주립대학교 버팔로(SUNY-Buffalo)의 다학제 및 학제 간 에너지, 환경, 수자원 연구 및 교육(RENEW) 연구소 창립 소장

3. 하이성 천(Haisheng Chen), 중국

중국과학원 공정열물리연구소 소장

4. 호르헤 안체이타후아레스(Jorge Ancheyta-Juarez), 멕시코

멕시코 국립폴리테크닉연구소(IPN) 고등 화학공학 및 추출산업(ESIQIE) 교수

5. 알렉산더 바타노프(Alexander Batanov), 러시아

응용 로보틱스 특수 설계 기술국 국장 겸 수석 설계자

비전통 에너지

1. 빔 싱(Bhim Singh), 인도

인도공과대학교(IIT) 델리 명예교수

2. 소테리스 칼로지루(Soteris Kalogirou), 키프로스

키프로스공과대학교 교수

3. 유산 얀(Yushan Yan), 미국

델라웨어대학교 청정수소 센터 소장

4. 조셉 M. 게레로(Josep M. Guerrero), 중국

저장대학교 환장 연구소 재생에너지 및 마이크로그리드 연구 센터

5. 호세 H. 사갈 모야(José H. Zagal Moya), 칠레

산티아고데칠레대학교 명예교수 및 전기촉매 연구소 소장

에너지 응용의 새로운 방식

1. 요한 W. 콜라(Johann W. Kolar), 스위스

취리히 연방공과대학교(ETH Zurich) 정보기술 및 전기공학과 명예교수

2. 준 리우(Jun Liu), 미국

배터리500 컨소시엄(Battery500 Consortium) 혁신 센터 소장 겸 퍼시픽 노스웨스트 국립 연구소(PNNL) 바텔 펠로

3. 유롱 딩(Yulong Ding), 영국

버밍엄대학교 체임벌린 화학공학 창립 석좌교수 겸 버밍엄 에너지 저장 센터 소장

4. 윌리엄 A. 고다드(William A. Goddard), 미국

캘리포니아 공과대학교 재료 및 공정 시뮬레이션 센터 소장

5. 로라 가글리아르디(Laura Gagliardi), 미국

시카고대학교 화학 및 분자공학과 교수

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2994073/Global_Energy_Shortlist.jpg

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가브리엘라 카술로(Gabriela Casulo)

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SOURCE The Global Energy Association