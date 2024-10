LANDO NORRIS LEVA A NOVA COLEÇÃO TUMIDE TURIM E O ICÔNICO ALPHA X EM UMA VIAGEM PELA RIVIERA FRANCESA

Imagens da campanha: AQUI

A TUMI mais uma vez ultrapassa os limites do luxo de desempenho com a nova coleção Turim. Fabricada em couro italiano premium com toques de metal elevados, esta coleção foi projetada para o homem multifacetado. Do trabalho à viagem e à diversão, Turim oferece sete estilos elegantes - mochilas, pastas, lingas, sacolas e muito mais - com preços entre US $ 450 e US $ 1.495. Cada peça, em uma sofisticada cor preta, apresenta o novo logotipo 'T' da TUMI, combinando luxo com design inovador.

Como o lançamento oficial da coleção de Turim, a campanha oferece uma nova aparência para TUMI, colocando um atleta dinâmico em seu primeiro lugar - perfeitamente incorporado por Lando - contra o grande cenário de um castelo à beira-mar na França. Com as lentes da fotógrafa Emma Panchot e do diretor Arnaud Uyttenhove, a personalidade de Lando brilha ao nos guiar por um dia em sua vida imprevisível com seus produtos TUMI favoritos.

"Lando tem sido um parceiro inestimável para a TUMI há mais de três anos, impulsionando consistentemente o entusiasmo por nossas colaborações e campanhas", disse Jill Krizelman, vice-presidente sênior de marketing global e comércio eletrônico. "Esta campanha é particularmente especial, pois oferece uma perspectiva espirituosa e fresca sobre Lando, capturando seu estilo e personalidade de uma nova maneira. Realmente não há ninguém melhor para revelar a nova coleção de Turim."

"Trabalhar com a TUMI nos últimos anos tem sido uma experiência incrível, especialmente nesta nova campanha, onde o conteúdo parece super pessoal para mim", disse Lando Norris. "As peças de couro de Turim oferecem uma verdadeira sensação premium, que é uma alternativa agradável e elegante ao kit TUMI | McLaren que levo para as corridas."

Destaque na campanha ao lado de Turim são as icônicas coleções Alpha X e 19 Degree Titanium da TUMI, juntamente com silhuetas da coleção TUMI | McLaren - uma homenagem à sua longa carreira com a marca. Alpha X é a coleção de softside mais forte da TUMI até à data, fabricada a partir do tecido PX6 ultra durável com uma combinação única de alta resistência e resistência à abrasão. O sortimento Alpha X apresenta acabamentos elevados, incluindo um exterior misto de lado duro e macio e ferragens de metal armado, variando de US $ 125 a US $ 1.495.

A coleção premium 19 Degree Titanium apresenta produtos construídos para viagens com titânio genuíno que oferece resistência superior, durabilidade e maior resistência aos amassados. A variedade de titânio de 19 graus inclui uma mala de mão internacional, uma maleta de viagem prolongada e uma maleta, cujo preço varia de US $ 3.000 a US $ 4.500.

A nova coleção Turim da TUMI está agora disponível nas lojas TUMI.com e TUMI em todo o mundo, juntamente com Alpha X, 19 Degree Titanium e TUMI | McLaren. Fique ligado para conteúdo exclusivo dos bastidores da campanha nas redes sociais do @ TUMITravel.

