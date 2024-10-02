Lando Norris 攜帶 TUMI 全新 Turin 系列和經典 Alpha X 環遊法國里比拉島

TUMI 憑藉全新的Turin 系列再次突破性能奢華的界限。這款系列採用頂級意大利皮革製成，配搭高級金屬裝飾，專為面面俱圓的男士而設計。從工作到旅行以至遊樂，Turin 提供七種時尚風格，背囊、公事包、肩帶、托特袋等，價格從 450 美元至 1,495 美元不等。每件產品均採用精緻的黑色調，綴以 TUMI 新的「T」標誌，將奢華與創新設計融合在一起。

Turin 系列的正式推出，這項活動為 TUMI 帶來了全新的外觀和感覺，在法國海邊城堡的宏偉背景下，Lando 完美演繹了一位全盛時期充滿活力的運動員。由攝影師 Emma Panchot 和導演 Arnaud Uyttenhove 的專業鏡頭拍攝，鏡頭下 Lando 的個性彰顯無遺，只見他帶著最喜愛的 TUMI 產品，帶我們走過他變幻莫測的一天。

全球市場與電子商務副主席 Jill Krizelman 表示：「三年多來，Lando 一直是 TUMI 難能可貴的合作拍檔，持續推動我們的合作與活動。這項活動尤其特別，在充滿活力和新鮮的角度，以全新方式捕捉 Lando 的風格和個性。沒有人比他更適合為 Turin 新系列揭幕。」

Lando Norris 表示：「過去幾年與 TUMI 合作是令人難以置信的經驗，尤其是這次的新宣傳活動，內容對我而言超級個人化。Turin 的皮革展現出真正的高級感，與我攜帶的 TUMI | McLaren 套裝相比，是不錯的時尚替代品。」

TUMI 的經典 Alpha X 和 19 Degree Titanium 系列，以及 TUMI | McLaren 系列的鞋款，都在廣告中與 Turin 共同亮相，向他與品牌的長期合作關係作出致敬。Alpha X 是 TUMI 迄今為止最強韌的軟殼系列，採用超耐用的 PX6物料製成，結合了高強度與耐磨性的特性。 Alpha X 系列的特色在於高檔表面處理，包括混合的硬質和軟質外觀以及煙槍色五金細節，價格從 125 美元到 1,495 美元不等。

優質的 19 Degree Aluminum 系列採用真正鈦金屬，提供優異的強度、耐用性及更強的抗凹痕能力，是專為旅行而設計的產品。19 Degree Aluminum 系列包括國際手提行李箱、長途可擴展寄艙旅行箱和公事包，價格從 3,000 美元到 4,500 美元之間。

TUMI 全新 Turin 系列與 Alpha X、19 Degree Titanium 及 TUMI | McLaren 同時於 Tumi.com 和 TUMI 商店推出。請關注@TUMITravel 社交頻道上的宣傳活動專屬幕後內容。

TUMI 簡介

自 1975 年以來，TUMI 以提升、簡化和美化移動生活各個方面為宗旨，並一直致力提供世界級商務、旅行和演出的名貴必需品。我們將完美功能性和靈感巧思相融合，致力於成為追求激情的行動者和創造者的終生合作黟伴，為其旅程提供動力。如需更多關於 TUMI 的資訊，請瀏覽 TUMI.com，並在 Instagram、TikTok、Facebook 和 YouTube 上關注 TUMI。

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