ЛАНДО НОРРИС ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ TURIN И КУЛЬТОВУЮ ALPHA X НА ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЕ

News provided by

Tumi, Inc.

Oct 02, 2024, 09:00 ET

Новая кампания бренда предлагает взглянуть на жизнь гонщика McLaren Формулы-1, давая зрителям возможность взглянуть на его поездку с его любимыми стилями TUMI.

НЬЮ-ЙОРК,, 2 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный бренд TUMI, специализирующийся на путешествиях и образе жизни, представляет свою совершенно новую мужскую коллекцию премиум-класса Turin. Чтобы представить свою новую роскошную линейку, компания TUMI привлекла знаменитого гонщика McLaren Формула-1 и давнего глобального амбассадора бренда TUMI Ландо Норриса (Lando Norris) к участию в захватывающей кампании с Turin и культовыми коллекциями бренда, включая Alpha X, 19 Degree Titanium и TUMI | McLaren. Кампания подчеркивает неизменно веселый дух Ландо, который легко сочетает мир скоростных видов спорта с непринужденной роскошью, сохраняя при этом TUMI в качестве своего постоянного спутника.

Изображения кампании: ЗДЕСЬ

TUMI снова раздвигает границы роскоши с совершенно новой коллекцией Turin. Эта коллекция, изготовленная из итальянской кожи премиум-класса с выделенными металлическими акцентами, предназначена для многогранного мужчины. От работы до путешествий и игр, Turin предлагает семь элегантных стилей — рюкзаки, портфели, слинги, сумки и многое другое по цене от 450 до 1495 долларов США. Каждая деталь в изысканном черном цвете украшена новым логотипом TUMI «T», сочетающим роскошь с инновационным дизайном.

В рамках официального запуска коллекции Turin кампания предлагает новый взгляд и ощущение для TUMI, разместив в центре активного спортсмена — идеально воплощенном в Ландо — на грандиозном фоне приморского замка во Франции. Опытный фотограф Эмма Паншо (Emma Panchot) и режиссер Арно Уйттенхове (Arnaud Uyttenhove) проливают свет на личность Ландо, который проводит день своей непредсказуемой жизни со своими любимыми продуктами TUMI.

«Ландо уже более трех лет является бесценным партнером TUMI, неизменно вызывая интерес к нашему сотрудничеству и кампаниям, — сказала Джилл Кризельман (Jill Krizelman), старший вице-президент по глобальному маркетингу и электронной коммерции. — Эта кампания особенная, поскольку она предлагает энергичный и свежий взгляд на Ландо, по-новому отражающий его фирменный стиль и индивидуальность. Нет никого лучше, чтобы представить новую коллекцию Turin».

«Работа с TUMI в последние несколько лет была невероятным опытом, особенно в этой новой кампании, где контент кажется мне очень личным, — сказал Ландо Норрис. — Кожаные изделия Turin создают настоящее ощущение премиум-класса, что является приятной и элегантной альтернативой комплекту TUMI | McLaren, который я беру на гонки».

В кампании наряду с Turin представлены культовые коллекции TUMI Alpha X и 19 Degree Titanium, а также силуэты из коллекции TUMI | McLaren — дань его давнему сотрудничеству с брендом. Alpha X — самая прочная мягкая коллекция TUMI на сегодняшний день, изготовленная из ультрапрочной ткани PX6 с уникальным сочетанием высокой прочности и стойкости к истиранию. Ассортимент Alpha X отличается повышенной отделкой, включая смешанный жесткий и мягкий боковой дизайн и металлическую фурнитуру, по цене от 125 до 1495 долларов США.

Премиальная коллекция 19 Degree Titanium представляет продукты, созданные для путешествий из настоящего титана, который обеспечивает превосходную прочность, долговечность и повышенную устойчивость к вмятинам. Ассортимент 19 Degree Titanium включает в себя международный чемодан для ручной клади, расширенный чехол для упаковки и портфель, стоимостью от 3000 до 4500 долларов США.

Новая коллекция TUMI Turin теперь доступна на TUMI.com и в магазинах TUMI по всему миру, наряду с Alpha X, 19 Degree Titanium и TUMI | McLaren. Следите за эксклюзивным закулисным контентом кампании на социальных каналах @TUMITravel. 

О компании TUMI 
С 1975 года компания TUMI создавала элитные предметы для бизнеса, путешествий и удобства мирового уровня, предназначенные для улучшения, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите TUMI.com и следите за новостями в Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2024.

Контакты TUMI для СМИ
Александра Гиллис (Alexandra Gillis)
TUMI
[email protected]

Хейли Холдрен (Hailey Hauldren)
SHADOW
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2507957/Lando_Turin_Campaign_Image_5__1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2507958/Lando_Turin_Campaign_Image_9__1.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

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