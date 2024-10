Lando Norris zabiera nową kolekcję Turin i kultowe produkty Alpha X marki Tumi w podróż po Riwierze Francuskiej

Materiał graficzny na potrzeby kampanii: TUTAJ

TUMI po raz kolejny przesuwa granice produktów luksusowych o wysokiej trwałości wprowadzając na rynek nową kolekcję Turin. Wykonane z najwyższej jakości włoskiej skóry z metalowymi akcentami, produkty z tej kolekcji zaprojektowano z myślą o mężczyźnie o wielu obliczach. Od pracy, przez podróże, po rozrywkę, kolekcja Turin oferuje siedem eleganckich stylów - plecaki, teczki, plecaki przekładane przez ramię, duże torby i wiele więcej, w cenie od 45 do 1 495 $. Każdy artykuł dostępny w wyrafinowanym czarnym kolorze ozdobiono nowym logo „T", łącząc luksus z innowacyjnym wzornictwem.

Pełniąc funkcję oficjalnej premiery kolekcji Turin, kampania oferuje nowe spojrzenie na TUMI i odczucia, jakie wywołuje ta marka poprzez umieszczenie dynamicznego sportowca u szczytu kariery - co doskonale uosabia Lando - na tle wspaniałego nadmorskiego zamku we Francji. Uchwycona po mistrzowsku przez fotografkę Emmę Panchot i reżysera Arnauda Uyttenhove'a osobowość Lando wybija się na pierwszy plan, podczas gdy widzowie towarzyszą sportowcowi w jednym z dni jego nieprzewidywalnego życia z jego ulubionymi produktami TUMI.

„Lando jest nieocenionym partnerem marki TUMI od ponad trzech lat, nieustannie podsycając radość z naszej współpracy i udziału w kampaniach" - powiedziała Jill Krietzman, starsza wiceprezes ds. marketingu i e-commerce. „Ta kampania jest szczególna, ponieważ oferuje pełne energii i świeże spojrzenie na Lando, zatrzymując w kadrze jego charakterystyczny styl i osobowość w całkowicie nowy sposób. Nikt lepiej nie zaprezentuje nowej kolekcji Turin".

„Współpraca z marką TUMI przez ostatnie kilka lat była niesamowitym doświadczeniem, w szczególności podczas tej nowej kampanii, gdzie odbieram jej treści niezwykle osobiście" - powiedział Lando Norris. „Skórzane produkty z kolekcji Turin zapewniają poczucie luksusu, będąc przyjemną elegancką alternatywą dla zestawu TUMI | McLaren, który zabieram ze sobą na wyścigi".

Oprócz kolekcji Turin, w kampanii pojawiają się kultowe produkty marki TUMI, czyli kolekcje Alpha X i 19 Degree Titanium, jak również sylwetki produktów z kolekcji TUMI | McLaren - co jest ukłonem dla długiej współpracy sportowca z marką. Alpha X to najmocniejsza kolekcją produktów TUMI z miękkiego materiału, wykonanych z PX6, ultra-trwałej tkaniny charakteryzującej się niepowtarzalnym połączeniem wysokiej wytrzymałości i odporności na przetarcia. Asortyment produktów Alpha X charakteryzuje się udoskonalonym wykończeniem, obejmującym wykończenie zewnętrzne z połączeniem twardego i miękkiego materiału oraz metalowe części wykonane z brązu. Ich ceny wahają się od 125 $ do 1 495 $.

Kolekcja produktów z segmentu premium, 19 Degree Titanium, obejmuje artykuły zaprojektowane na potrzeby podróży z prawdziwym tytanem, który zapewnia wysokiej klasy wytrzymałość, trwałość i odporność na wgniecenia. Asortyment produktów 19 Degree Titanium obejmuje walizkę o wymiarach bagażu podręcznego, walizkę na dłuższe podróże i teczkę, dostępne w cenach od 3 000 do 4 500 $.

Nowa Kolekcja Turin marki TUMI dostępna jest na stronie TUMI.com w sklepach stacjonarnych TUMI na całym świecie, tak samo jak produkty Alpha X, 19 Degree Titanium i TUMI | McLaren. Odwiedzajcie kanały społecznościowe @TUMITravel, gdzie publikowane będą zakulisowe treści z kampanii, których nie zobaczycie w żadnym innym miejscu.

TUMI

Od 1975 r. firma TUMI produkuje światowej klasy produkty biznesowe i podróżne oraz wytrzymałe produkty luksusowe, które ułatwiają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze, oraz podnoszą jego poziom. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma z zaangażowaniem udoskonala podróżowanie jako towarzysz dynamicznych osób, które dążą do realizacji własnych pasji. Więcej informacji na temat TUMI można znaleźć na stronie TUMI.com oraz na portalach Instagram, TikTok, Facebook i YouTube.

Marka TUMI i logo TUMI są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do spółki Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

