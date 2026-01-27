Laureados do Japan Prize 2026 são anunciados

TÓQUIO, 26 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Japan Prize Foundation anunciou os vencedores do Japan Prize (Prêmio Japão) 2026 em 21 de janeiro de 2026. A professora Cynthia Dwork (EUA) recebeu o Japan Prize na área de Eletrônica, Informação e Comunicação. O professor Shizuo Akira (Japão) e o professor Zhijian "James" Chen (EUA) receberam o Japan Prize na área de Ciências da Vida.

- Área elegível para o prêmio: Eletrônica, Informação e Comunicação

- Área elegível para o prêmio: Ciências da Vida

Neste ano, a professora Cynthia Dwork está sendo reconhecida pelo Japan Prize por sua contribuição em pesquisas pioneiras voltadas para a construção de uma sociedade digital ética, incluindo avanços em privacidade diferencial e justiça. O professor Shizuo Akira e o professor Zhijian "James" Chen estão sendo homenageados por sua descoberta do mecanismo de detecção de ácidos nucleicos pelo sistema imunológico inato.

Para o Japan Prize 2026, a Foundation convidou aproximadamente 16.000 cientistas e engenheiros de destaque de todo o mundo para indicar pesquisadores que atuam nas áreas elegíveis deste ano. A Foundation recebeu 107 indicações para a área de Eletrônica, Informação e Comunicação, e 185 indicações para a área de Ciências da Vida. Os vencedores deste ano foram selecionados de um total de 292 indicados.

Sobre o Japan Prize

A criação do Japan Prize em 1981 foi motivada pelo desejo do governo japonês de criar um prêmio reconhecido internacionalmente que contribuísse para o desenvolvimento científico e tecnológico em todo o mundo. Com o apoio de inúmeras doações, a Japan Prize Foundation recebeu o endosso do Gabinete do Governo em 1983.

O Japan Prize é concedido a cientistas e engenheiros de todo o mundo que tenham feito conquistas criativas e significativas que ajudem a avançar suas áreas e contribuam significativamente para alcançar a paz e a prosperidade para toda a humanidade. Pesquisadores de todas as áreas da ciência e da tecnologia podem concorrer ao prêmio, e duas áreas são selecionadas a cada ano, levando em consideração as tendências atuais do desenvolvimento científico e tecnológico. Em princípio, uma pessoa de cada área é reconhecida com o prêmio e recebe um certificado, uma medalha e um prêmio em dinheiro. Cada cerimônia de entrega conta com a presença do Imperador e da Imperatriz reinantes, dos chefes dos três poderes do governo e de outros funcionários relacionados, além de representantes de diversos setores da sociedade.

Para obter mais informações, visite o site oficial: https://www.japanprize.jp/en/index.html

