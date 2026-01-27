Anuncio de los galardonados con el Premio Japón 2026

TOKIO, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 21 de enero de 2026, la Japan Prize Foundation (Fundación del Premio Japón) anunció a los ganadores del Premio Japón 2026. La Prof. Cynthia Dwork (EUA) recibió el Premio Japón en el campo de electrónica, información y comunicación. El Prof. Shizuo Akira (Japón) y el Prof. Zhijian "James" Chen (EUA) recibieron el Premio Japón en el campo de ciencias de la vida.

- Campo elegible para el premio: electrónica, información y comunicación

Imagen de la Prof. Cynthia Dwork: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI1fl_4D06A8QY.jpg

- Campo elegible para el premio: ciencias de la vida

Imagen del Prof. Shizuo Akira: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI2fl_En28lIUM.jpg

Imagen del Prof. Zhijian "James" Chen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI3fl_n3HT0jm9.jpg

Para el Premio Japón de este año, la Prof. Dwork está siendo reconocida por su contribución a la investigación destacada para construir una sociedad digital ética, que incluya privacidad diferencial y equidad. Los Profesores Akira y Chen están siendo galardonados por su descubrimiento del mecanismo de detección de ácidos nucleicos por el sistema inmune innato.

Para el Premio Japón 2026, la Fundación solicitó a aproximadamente 16.000 ingenieros y científicos notables de todo el mundo que nominaran a investigadores que se desempeñan en los campos elegibles de este año. La Fundación recibió 107 nominaciones para el campo de electrónica, información y comunicación y 185 nominaciones para el campo de ciencias de la vida. Los ganadores de este año fueron seleccionados de entre un total de 292 nominados.

Acerca del Premio Japón

La creación del Premio Japón en 1981 fue motivada por la intención del gobierno japonés de crear un galardón reconocido a nivel internacional que contribuyera al desarrollo científico y tecnológico en todo el mundo. Con el apoyo de numerosas donaciones, la Japan Prize Foundation recibió el respaldo de la Oficina del Gabinete en 1983.

El Premio Japón se otorga a científicos e ingenieros de todo el mundo que han alcanzado logros creativos y extraordinarios que contribuyen al progreso en sus campos y a promover de manera destacada la paz y la prosperidad para toda la humanidad. Investigadores de todos los ámbitos de ciencia y la tecnología son elegibles para el premio y, cada año, se seleccionan dos campos en función de las tendencias actuales del desarrollo científico y tecnológico. En un principio, se reconoce con el premio a una persona de cada campo; esta recibe un certificado, una medalla y un premio en dinero. A cada ceremonia de presentación asisten el Emperador y la Emperatriz reinantes, los jefes de los tres poderes del Estado y otros funcionarios relacionados, así como representantes de otros estratos de la sociedad.

Para obtener más información, visite el sitio web oficial: https://www.japanprize.jp/en/index.html

FUENTE Japan Prize Foundation