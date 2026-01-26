Preisträger des Japan-Preises 2026 bekannt gegeben

TOKIO, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Japan Prize Foundation gab am 21. Januar 2026 die Gewinner des Japan-Preises 2026 bekannt. Prof. Cynthia Dwork (USA) wurde mit dem Japan-Preis im Bereich Elektronik, Information und Kommunikation ausgezeichnet. Prof. Shizuo Akira (Japan) und Prof. Zhijian „James" Chen (USA) wurden mit dem Japan-Preis im Bereich Biowissenschaften ausgezeichnet.

- Für den Preis in Frage kommender Bereich: Elektronik, Information und Kommunikation

Bild von Prof. Cynthia Dwork: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI1fl_4D06A8QY.jpg

- Für den Preis in Frage kommender Bereich: Biowissenschaften

Bild von Prof. Shizuo Akira: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI2fl_En28lIUM.jpg

Bild von Prof. Zhijian „James" Chen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI3fl_n3HT0jm9.jpg

Für den diesjährigen Japan-Preis wird Prof. Dwork für ihren Beitrag zur führenden Forschung zum Aufbau einer ethischen digitalen Gesellschaft, einschließlich differentieller Privatsphäre und Fairness, ausgezeichnet. Prof. Akira und Prof. Chen werden für ihre Entdeckung des Nukleinsäure-Erkennungsmechanismus durch das angeborene Immunsystem geehrt.

Für den Japan-Preis 2026 bat die Stiftung rund 16.000 renommierte Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt, Forscher zu nominieren, die in den diesjährigen förderungswürdigen Bereichen tätig sind. Die Stiftung erhielt 107 Nominierungen für den Bereich Elektronik, Information und Kommunikation sowie 185 Nominierungen für den Bereich Biowissenschaften. Die diesjährigen Gewinner wurden aus insgesamt 292 Nominierten ausgewählt.

Informationen zum Japan-Preis

Die Gründung des Japan-Preises 1981 geht auf den Wunsch der japanischen Regierung zurück, eine international anerkannte Auszeichnung zu schaffen, die zur wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung in der ganzen Welt beitragen sollte. Mit der Unterstützung zahlreicher Spenden erhielt die Japan Prize Foundation 1983 die Genehmigung des Kabinetts.

Der Japan-Preis wird an Wissenschaftler und Ingenieure aus der ganzen Welt verliehen, die mit ihren kreativen und einschneidenden Leistungen zum Fortschritt in ihrem Fachgebiet und zur Verwirklichung von Frieden und Wohlstand für die gesamte Menschheit beigetragen haben. Für den Preis kommen Forscher aus allen Bereichen der Wissenschaft und Technik in Frage, wobei jedes Jahr zwei Bereiche unter Berücksichtigung der aktuellen Trends in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung ausgewählt werden. Grundsätzlich wird in jedem Bereich eine Person mit dem Preis ausgezeichnet, die eine Urkunde, eine Medaille und einen Geldpreis erhält. An jeder Verleihungszeremonie nehmen der amtierende Kaiser und die Kaiserin, die Leiter der drei Regierungszweige und andere zuständige Beamte sowie Vertreter verschiedener anderer Bereiche der Gesellschaft teil.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website: https://www.japanprize.jp/en/index.html