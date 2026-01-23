Se anuncian los ganadores del Premio Japón 2026

TOKIO, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación del Premio Japón anunció a los ganadores del Premio Japón 2026 el 21 de enero de 2026. La profesora Cynthia Dwork (Estados Unidos) recibió el Premio Japón en el campo de Electrónica, Información y Comunicación. Los profesores Shizuo Akira (Japón) y Zhijian "James" Chen (Estados Unidos) recibieron el Premio Japón en el campo de Ciencias de la Vida.

- Campo de aplicación del premio: Electrónica, Información y Comunicación

Imagen de la profesora Cynthia Dwork: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI1fl_4D06A8QY.jpg

- Campo de estudio del premio: Ciencias de la vida

Imagen del profesor Shizuo Akira: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI2fl_En28lIUM.jpg

Imagen del profesor Zhijian "James" Chen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI3fl_n3HT0jm9.jpg

En el Premio Japón de este año, la profesora Dwork recibe un reconocimiento por su contribución a la investigación líder para construir una sociedad digital ética, que incluya la privacidad diferencial y la equidad. Los profesores Akira y Chen reciben un reconocimiento por su descubrimiento del mecanismo de detección de ácidos nucleicos por parte del sistema inmunitario innato.

Para el Premio Japón 2026, la fundación solicitó a aproximadamente 16.000 científicos e ingenieros destacados de todo el mundo que nominaran a investigadores que trabajan en las áreas elegibles de este año. La fundación recibió 107 nominaciones en el campo de la Electrónica, la Información y la Comunicación, y 185 en el de las Ciencias de la Vida. Los ganadores de este año fueron seleccionados entre un total de 292 nominados.

Acerca del Premio Japón

La creación del Premio Japón en 1981 surgió del deseo del gobierno japonés de crear un galardón de reconocimiento internacional que contribuyera al desarrollo científico y tecnológico mundial. Gracias al apoyo de numerosas donaciones, la Fundación del Premio Japón recibió el respaldo de la Oficina del Gabinete en 1983.

El Premio Japón se otorga a científicos e ingenieros de todo el mundo que han alcanzado logros creativos y significativos que impulsan el progreso en sus campos y contribuyen significativamente a la paz y la prosperidad de toda la humanidad. Investigadores de todos los campos de la ciencia y la tecnología pueden optar al premio, y cada año se seleccionan dos campos en función de las tendencias actuales en el desarrollo científico y tecnológico. En principio, se reconoce a una persona de cada campo, que recibe un certificado, una medalla y un premio económico. A cada ceremonia de entrega asisten el Emperador y la Emperatriz reinantes, los jefes de los tres poderes del Estado y otros funcionarios relacionados, así como representantes de diversos sectores de la sociedad.