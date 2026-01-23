Annonce des lauréats du Prix du Japon 2026

TOKYO, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La Japan Prize Foundation a annoncé les lauréats du Prix du Japon 2026 le 21 janvier 2026. Le professeur Cynthia Dwork (États-Unis) a reçu le Prix du Japon dans le domaine de l'électronique, de l'information et de la communication. Shizuo Akira (Japon) et Zhijian « James » Chen (États-Unis) ont reçu le Prix du Japon dans le domaine des sciences de la vie.

- Domaine éligible pour le prix : électronique, information et communication

Photo du professeur Cynthia Dwork : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI1fl_4D06A8QY.jpg

- Domaine éligible pour le prix : sciences de la vie

Photo du professeur Shizuo Akira : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI2fl_En28lIUM.jpg

Photo du professeur Zhijian « James » Chen : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI3fl_n3HT0jm9.jpg

Pour le Prix du Japon de cette année, Mme Dwork est récompensée pour sa contribution à la recherche de pointe sur la construction d'une société numérique éthique, y compris la confidentialité différentielle et l'équité. Le professeur Akira et le professeur Chen sont récompensés pour leur découverte du mécanisme de détection des acides nucléiques par le système immunitaire inné.

Pour le Prix du Japon 2026, la Fondation a demandé à environ 16 000 éminents scientifiques et ingénieurs du monde entier de proposer des chercheurs travaillant dans les domaines éligibles de cette année. La Fondation a reçu 107 nominations dans le domaine de l'électronique, de l'information et de la communication et 185 nominations dans le domaine des sciences de la vie. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi 292 candidats.

À propos du Prix du Japon

La création du Prix du Japon en 1981 a été motivée par le désir du gouvernement japonais de créer un prix internationalement reconnu qui contribuerait au développement scientifique et technologique dans le monde entier. Grâce à de nombreux dons, la Japan Prize Foundation a reçu l'aval du bureau du Cabinet en 1983.

Le Prix du Japon est décerné à des scientifiques et des ingénieurs du monde entier qui ont accompli des réalisations créatives et spectaculaires permettant de faire progresser leur domaine et de contribuer de manière significative à l'instauration de la paix et de la prospérité pour l'ensemble de l'humanité. Les chercheurs de tous les domaines de la science et de la technologie peuvent prétendre au prix, deux domaines étant sélectionnés chaque année en fonction des tendances actuelles du développement scientifique et technologique. En principe, le prix est décerné à une personne dans chaque domaine, qui reçoit un certificat, une médaille et une somme d'argent. Chaque cérémonie de remise des prix se déroule en présence de l'empereur et de l'impératrice en exercice, des chefs des trois branches du gouvernement et d'autres fonctionnaires, ainsi que de représentants de divers autres éléments de la société.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web officiel : https://www.japanprize.jp/en/index.html