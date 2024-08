Líder do PRA Group ganha o Silver Stevie Award no International Business Awards de 2024

NORFOLK, Virgínia, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), uma empresa global de serviços financeiros, tem o prazer de anunciar que Elizabeth Kersey, vice-presidente sênior de comunicações e políticas públicas, foi nomeada vencedora do Prêmio Silver Stevie® na categoria de executiva do ano em comunicações, relações com investidores ou PR no 21º International Business Awards® anual.

Elizabeth Kersey, vice-presidente sênior de comunicações e política pública do PRA Group, vence um prêmio Silver Stevie® no 21º International Business Awards® anual. (PRNewsfoto/PRA Group, Inc.)

"Estou honrada em receber esse prestigioso prêmio e em ser reconhecida entre os principais líderes empresariais mundialmente. É realmente uma grande honra, não apenas para mim, mas também para minha equipe, pois nosso sucesso compartilhado está sendo destacado no cenário global", disse Kersey.

Kersey tem mais de vinte anos de experiência em assuntos públicos e relações governamentais em diversos setores. Em sua função no PRA Group, ela lidera as iniciativas de políticas públicas e comunicações – comunicações internas e externas globais, de marca, relações públicas e com a mídia, filantropia corporativa, engajamento comunitário e relações governamentais. Kersey é graduada pela Virginia Tech e pela Old Dominion University. Ela participa de vários conselhos executivos e consultivos, incluindo o conselho de diretores da Virginia FREE e da Câmara de Comércio da Virgínia.

O International Business Awards é o principal programa de prêmios empresariais do mundo. Qualquer pessoa e organização do mundo todo – pública e privada, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, grande e pequena – é elegível para enviar indicações. Os IBAs de 2024 receberam inscrições de organizações em 62 nações e territórios.

Mais de 3.600 indicações de organizações de todos os tamanhos e de praticamente todos os setores foram enviadas esse ano para avaliação. Os vencedores do Stevie Award foram determinados pelas pontuações médias de mais de 300 executivos do mundo todo que participaram do processo de julgamento em junho e julho.

"Construir uma marca global da PRA é uma conquista extraordinária que requer habilidades únicas, imaginação e muito conhecimento, além de percepção instintiva e habilidades de comunicação", disse um juiz após revisar a indicação de Kersey. "Elizabeth Kersey parece ter influenciado bastante toda a comunicação interna e externa, e seu trabalho claramente deixa uma marca na história da empresa."

"O International Business Awards é altamente competitivo e é maravilhoso ver o trabalho de Elizabeth reconhecido entre os melhores a nível internacional", disse Vik Atal, presidente e diretor executivo (CEO) do PRA Group. "Agradeço aos jurados por reconhecerem o que nós, do PRA Group, vemos todos os dias: o compromisso contínuo de Elizabeth, sua liderança em políticas públicas e seu conhecimento em comunicações estão ajudando a impulsionar nossa empresa nessas frentes extremamente importantes."

Os vencedores serão celebrados durante um jantar de gala no InterContinental Hotel em Istambul, na Turquia, no dia 11 de outubro.

"Há muito tempo consideramos o International Business Awards como os 'Jogos Olímpicos do ambiente de trabalho', e a competição desse ano é a melhor prova disso", disse Maggie Miller, presidente do Stevie Awards. "Os vencedores demonstraram que suas organizações estabeleceram e alcançaram metas ambiciosas. Parabenizamos esses vencedores por suas conquistas reconhecidas e esperamos celebrá-los no palco em Istambul no dia 11 de outubro."

Detalhes sobre o International Business Awards e a lista dos vencedores do Stevie Award estão disponíveis em http://www.StevieAwards.com/IBA.

Sobre o PRA Group

Como líder global na aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, o PRA Group, Inc. devolve capital aos bancos e outros credores para ajudar a expandir os serviços financeiros para consumidores nas Américas, Europa e Austrália. Com milhares de funcionários em todo o mundo, as empresas do PRA Group colaboram com os clientes para ajudá-los na resolução de suas dívidas. Para mais informações, acesse www.pragroup.com.

Sobre o Stevie Awards

O Stevie Awards é concedido em nove programas: o Asia-Pacific Stevie Awards, o German Stevie Awards, o Middle East & North Africa Stevie Awards, o The American Business Awards®, o The International Business Awards®, o Stevie Awards for Women in Business, o Stevie Awards for Great Employers, o Stevie Awards for Sales & Customer Service e o Stevie Awards for Technology Excellence. As competições do Stevie Awards recebem mais de 12.000 indicações anualmente de organizações em mais de 70 nações. Honrando organizações de todos os tipos e tamanhos e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem desempenhos excepcionais no ambiente de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre o Stevie Awards em www.StevieAwards.com.

