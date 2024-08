PRA Group領導人在2024 International Business Awards中獲得Silver Stevie獎項

美國維珍尼亞州諾福克2024年8月16日 /美通社/ -- 今天,專門從事收購和催收不良貸款企業的環球金融服務龍頭企業PRA Group, Inc.(PRA Group)(納斯達克股票代碼:PRAA)很榮幸宣佈其傳訊及公共政策高級副總裁Elizabeth Kersey榮獲21st Annual International Business Awards®「年度最佳傳播、投資者關係或公關行政人員」(Communications, Investor Relations or PR Executive of the Year)組別的Silver Stevie®獎項。

Kersey 表示:「我很榮幸獲得這項著名獎項,並獲得全球頂尖商業領袖的認可。不僅對我而言,亦對我的團隊來說,這真是一項重大榮譽,因為我們共同的成功在全球舞台上得到表揚」。

PRA Group傳訊及公共政策高級副總裁Elizabeth Kersey在21st Annual International Business Awards®中獲得Silver Stevie®獎項。

Kersey在各個領域擁有超過二十年的公共事務和政府關係經驗。她在PRA Group擔任公共政策及傳訊工作,包括內部和外部環球傳訊、品牌、公共和媒體關係、企業慈善、社區參與和政府關係。Kersey先後畢業於美國維珍尼亞州理工學院(Virginia Tech)、老道明大學(Old Dominion University)。她擔任眾多行政及諮詢委員會,包括美國維珍尼亞州Virginia FREE、維珍尼亞州商會(Virginia Chamber of Commerce)的董事會。

The International Business Awards(簡稱「IBA 」)是全球首屈一指的商業獎項計劃。全球所有個人和組織(不論公營私營、不論營利性/非牟利、不論大小)均有資格提交提名。2024年IBA收到來自62個國家和地區的組織的提名。

今年來自各種規模和幾乎所有行業的組織提交了超過3,600個提名,以供考慮。Stevie Award得獎者是根據6月和7月參與評審過程的全球300多名高階主管的平均分數來決定。

一位評審委員在評審Kersey提名後表示:「建立PRA全球品牌是一項非凡成就,需要獨特能力、想像力、大量知識、本能感知、溝通技巧。」「Elizabeth Kersey似乎大大影響了所有內外通訊,她的工作顯然在公司的歷史上留下了一個印記。」

PRA Group主席兼行政總裁Vik Atal表示:「The International Business Awards的競爭十分激烈,很高興看到Elizabeth獲得國際最佳獎項之一。」「我感謝評審團看到PRA Group每天都能看到的內容,即:Elizabeth的持續承諾、公共政策領導力和傳訊專業知識有助於推動我們公司在這些極為重要的領域上邁進。」

得獎者將於10月11日參加在土耳其伊斯坦布爾洲際酒店(InterContinental Hotel)舉行的慶祝晚宴。

Stevie Awards總裁Maggie Miller表示:「我們長期以來一直認為The International Business Awards是「職場奧運會」,今年的比賽是有史以來最佳佐證。「獲獎者證明了其組織已經設定並實現了高尚目標。我們祝賀其成就獲得認可,並期待10月11日在伊斯坦布爾的舞台上為他們慶祝。」

有關The International Business Awards的詳情以及Stevie Award得獎名單,請瀏覽http://www.StevieAwards.com/IBA。

關於PRA Group

作為專門從事收購和催收不良貸款企業的環球龍頭企業,PRA Group, Inc. 將資金返回給銀行及其他債權人,協助擴展為美洲、歐洲和澳洲消費者提供的金融服務。PRA Group在全球擁有數千名員工,與客戶緊密合作,協助他們解決債務問題。詳情請瀏覽www.pragroup.com。

關於Stevie Awards

Stevie Awards獎分別透過九個計劃頒發:The Asia-Pacific Stevie Awards、The German Stevie Awards、The Middle East & North Africa Stevie Awards、The American Business Awards®、The International Business Awards®、The Stevie Awards for Women in Business、The Stevie Awards for Great Employers、The Stevie Awards for Sales & Customer Service、The Stevie Awards for Technology Excellence。Stevie Awards比賽每年收到超過12,000個提名,涉及來自逾70個國家/地區的組織。Stevie Awards表揚各種類型和規模的機構及其幕後功臣,表揚他們在全球工作場所中的傑出表現。欲了解關於Stevie Awards的詳情,請瀏覽www.StevieAwards.com。

