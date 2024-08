La vice-présidente de PRA Group remporte un Silver Stevie aux International Business Awards 2024

NORFOLK, Virginie, 16 août 2024 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq : PRAA), société mondiale de services financiers, est fier d'annoncer qu'Elizabeth Kersey, vice-présidente principale de la communication et de la politique publique, a été nommée lauréate d'un Silver Stevie® dans la catégorie Responsable de l'année dans les communications, relations avec les investisseurs ou les relations publiques lors de la 21e édition des Annual International Business Awards®.

Elizabeth Kersey, senior vice president of communications and public policy at PRA Group, wins a Silver Stevie® award in the 21st Annual International Business Awards®.

« C'est formidable de recevoir ce prix prestigieux et d'être reconnue parmi les meilleurs dirigeants du monde entier. C'est un véritable honneur, non seulement pour moi, mais aussi pour mon équipe, car notre succès commun est mis en lumière sur la scène mondiale », déclare Kersey.

Kersey a plus de vingt ans d'expérience dans le domaine des affaires publiques et des relations gouvernementales dans différents secteurs. Dans son poste au sein de PRA Group, elle dirige les politiques publiques et les efforts de communication - communications globales internes et externes, image de marque, relations publiques et médiatiques, philanthropie d'entreprise, engagement communautaire et relations gouvernementales. Kersey est diplômée de la Virginia Tech et de l'Old Dominion University. Elle siège à de nombreux conseils exécutifs et consultatifs, notamment au conseil d'administration de Virginia FREE et de la chambre de commerce de Virginie.

Les International Business Awards sont le principal programme mondial de récompenses pour les entreprises. Toutes les personnes et organisations du monde entier - publiques et privées, à but lucratif et non lucratif, grandes et petites - peuvent soumettre des candidatures. Les IBA 2024 ont reçu des candidatures d'organisations de 62 nations et territoires.

Cette année, plus de 3 600 candidatures d'organisations de toutes tailles et de la quasi-totalité des secteurs d'activité ont été soumises pour examen. Les lauréats du prix Stevie ont été déterminés par la moyenne des notes obtenues par plus de 300 dirigeants du monde entier qui ont participé au processus d'évaluation en juin et juillet.

« Construire la marque mondiale PRA est un accomplissement extraordinaire qui requiert des capacités uniques, de l'imagination et beaucoup de connaissances, de perception instinctive et de compétences communicationnelles », déclare un juge après avoir examiné la candidature de Kersey. « Elizabeth Kersey semble avoir influencé la majeure partie de la communication interne et externe, et son travail laisse clairement une trace dans l'histoire de l'entreprise. »

« Les International Business Awards sont très compétitifs et il est merveilleux de voir le travail d'Elizabeth reconnu parmi les meilleurs, au niveau international », déclare Vik Atal, président et CEO, PRA Group. « Je remercie les juges d'avoir vu ce que nous, au sein de PRA Group, pouvons voir au quotidien : l'engagement indéfectible d'Elizabeth, son leadership en matière de politique publique et son expertise en communication contribuent à faire progresser notre entreprise dans ces domaines cruciaux ».

Les lauréats seront célébrés lors d'un banquet de gala à l'InterContinental d'Istanbul, en Turquie, le 11 octobre.

Nous considérons depuis longtemps les International Business Awards comme les Jeux olympiques du travail, et la compétition de cette année en est la meilleure preuve à ce jour », déclare Maggie Miller, présidente des Stevie Awards. « Les lauréats ont démontré que leurs organisations ont fixé et atteint des objectifs ambitieux. Nous les félicitons pour leurs accomplissements et nous nous réjouissons à l'idée de leur rendre hommage sur scène à Istanbul le 11 octobre. »

Des informations détaillées sur les International Business Awards et la liste des lauréats des Stevie Awards sont disponibles sur http://www.StevieAwards.com/IBA.

À propos de PRA Group

En tant que chef de file mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts non performants, PRA Group, Inc. restitue du capital aux banques et autres créanciers afin de contribuer à l'expansion des services financiers pour les consommateurs en Amérique, en Europe et en Australie. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les sociétés de PRA Group collaborent avec les clients pour les aider à résoudre leurs dettes. Pour de plus plus renseignements, rendez-vous sur www.pragroup.com.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de neuf programmes : les Stevie Awards Asie-Pacifique, les Stevie Awards Allemagne, les Stevie Awards Moyen-Orient et Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards pour les femmes d'affaires, les Stevie Awards pour les meilleurs employeurs, les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle, et les Stevie Awards pour l'excellence technologique. Les concours des Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations d'organisations de plus de 70 pays. Les Stevies récompensent des organisations de tous types et de toutes tailles, ainsi que les personnes qui les animent, pour leurs performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, consultez le site www.StevieAwards.com.

Contact presse :

Elizabeth Kersey

Vice-présidente principale, communications et politique publique

(757) 641-0558

[email protected]

Contact avec les investisseurs :

Najim Mostamand, CFA

Vice-président, relations avec les investisseurs

(757) 431-7913

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2483427/PRA_Group_Elizabeth_Kersey_2024_Silver_Stevie_Winner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg