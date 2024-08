PRA Group Leader gewinnt Silbernen Stevie Award bei den 2024 International Business Awards

NORFOLK, Va., 16. August 2024 /PRNewswire/ – PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Elizabeth Kersey, Senior Vice President of Communications and Public Policy, bei den 21. Annual International Business Awards® in der Kategorie Communications, Investor Relations or PR Executive of the Year mit einem Silver Stevie® ausgezeichnet wurde

Elizabeth Kersey, senior vice president of communications and public policy at PRA Group, wins a Silver Stevie® award in the 21st Annual International Business Awards®.

„Ich fühle mich geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten und zu den weltweit führenden Wirtschaftsführern zu gehören. Dies ist wirklich eine große Ehre, nicht nur für mich, sondern auch für mein Team, da unser gemeinsamer Erfolg auf der globalen Bühne hervorgehoben wird", sagte Kersey.

Kersey verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen öffentliche Angelegenheiten und Regierungsbeziehungen in verschiedenen Sektoren. In ihrer Funktion bei der PRA Group leitet sie die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation – interne und externe globale Kommunikation, Branding, Öffentlichkeits- und Medienarbeit, Unternehmensphilanthropie, gesellschaftliches Engagement und Regierungsbeziehungen. Kersey ist ein Absolvent der Virginia Tech und der Old Dominion University. Sie ist Mitglied in zahlreichen Führungs- und Beratungsgremien, darunter im Vorstand von Virginia FREE und der Handelskammer von Virginia.

Die International Business Awards sind das weltweit führende Programm für Wirtschaftsauszeichnungen. Alle Einzelpersonen und Unternehmen weltweit – öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige, große und kleine – können Nominierungen einreichen. Für die IBA 2024 haben sich Unternehmen aus 62 Ländern und Territorien beworben.

In diesem Jahr wurden mehr als 3.600 Nominierungen von Unternehmen aller Größen und aus praktisch allen Branchen eingereicht, um berücksichtigt zu werden. Die Stevie Award-Gewinner wurden anhand der Durchschnittsnoten von mehr als 300 Führungskräften weltweit ermittelt, die im Juni und Juli an der Bewertung teilnahmen.

„Der Aufbau einer globalen Marke von PRA ist eine außergewöhnliche Leistung, die einzigartige Fähigkeiten, Vorstellungskraft und viel Wissen sowie instinktive Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeiten erfordert", sagte ein Juror nach der Prüfung von Kerseys Nominierung. „Elizabeth Kersey scheint die gesamte interne und externe Kommunikation wesentlich beeinflusst zu haben, und ihre Arbeit hinterlässt eindeutig Spuren in der Geschichte des Unternehmens."

„Die International Business Awards sind hart umkämpft, und es ist wunderbar zu sehen, dass Elizabeths Arbeit unter den Besten auf internationaler Ebene anerkannt wird", sagte Vik Atal, President und Chief Executive Officer (CEO) der PRA Group. „Ich danke den Juroren dafür, dass sie das sehen, was wir bei der PRA Group jeden Tag zu sehen bekommen: Wir sind sehr froh, dass Elizabeths anhaltendes Engagement, ihre Führungsrolle in der öffentlichen Politik und ihr Fachwissen im Bereich Kommunikation dazu beitragen, unser Unternehmen an diesen wichtigen Fronten voranzubringen".

Die Gewinner werden am 11. Oktober bei einem Gala-Bankett im InterContinental Hotel in Istanbul, Türkei, gefeiert.

„Wir betrachten die International Business Awards seit langem als „Olympiade für den Arbeitsplatz", und der diesjährige Wettbewerb ist der beste Beweis dafür", sagte Maggie Miller, President der Stevie Awards. „Die Preisträger haben gezeigt, dass ihre Organisationen sich hohe Ziele gesetzt und diese auch erreicht haben. Wir gratulieren ihnen zu ihren anerkannten Leistungen und freuen uns darauf, sie am 11. Oktober auf der Bühne in Istanbul zu feiern."

Einzelheiten zu den International Business Awards und die Listen der Stevie Award-Gewinner finden Sie unter http://www.StevieAwards.com/IBA.

Informationen zur PRA Group

Als weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Einziehung notleidender Kredite gibt die PRA Group, Inc. Banken und anderen Gläubigern Kapital zurück, um den Ausbau von Finanzdienstleistungen für Verbraucher in Nord- und Südamerika, Europa und Australien zu unterstützen. Die Unternehmen der PRA Group arbeiten mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit daran, Kunden bei der Bewältigung von Schulden zu helfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pragroup.com.

Informationen zu den Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in neun Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die Middle East & North Africa Stevie Awards, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Sales & Customer Service und die Stevie Awards for Technology Excellence. Für die Stevie Awards gehen jedes Jahr mehr als 12.000 Nominierungen von UNternehmen aus über 70 Ländern ein. Mit den Stevies werden Unternehmen aller Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter www.StevieAwards.com.

