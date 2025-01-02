Прокладываем путь: глобальные вехи LiuGong в области устойчивого развития в 2024 году и далее

ЛЮЧЖОУ, Китай, 2 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания LiuGong (000528.SZ) последовательно демонстрирует свою приверженность устойчивому будущему, от внедрения новых методов до влиятельных совместных проектов. Недавно компания LiuGong отпраздновала первую годовщину инициативы Green Alliance, отметив год значительных усилий в области устойчивого развития и подтвердив свою приверженность постоянному устойчивому развитию.

Продвижение устойчивого развития с помощью инициативы Green Alliance

LiuGong’s Global Sustainability Milestones in 2024. LiuGong’s Global Sustainability Milestones in 2024.

В конце 2023 года компания LiuGong сделала значительный шаг в направлении устойчивого развития, сформировав Green Alliance в сотрудничестве со своими основными клиентами, дистрибьюторами и несколькими некоммерческими организациями. Эта инициатива нацелена на то, чтобы выделять часть годового дохода от продаж электротоваров LiuGong на благотворительные проекты в Африке, подтверждая свою приверженность социальной ответственности.

В мае 2024 года инициатива Green Alliance достигла важной вехи с запуском благотворительного проекта водозаборных скважин в Южной Африке. В рамках этого проекта была представлена первая в Африке электрическая техника для земляных работ. К августу компания LiuGong завершила первый этап проекта в Мабескрале, Южная Африка. Скважина глубиной 150 метров, оборудованная насосом на солнечных батареях, теперь обеспечивает чистой водой более 25 000 домашних хозяйств.

Помимо инициативы Green Alliance, приверженность компании LiuGong устойчивому развитию проявляется в ее усилиях в других аспектах.

Новаторское экологичное интеллектуальное производство с инициативой электрификации

Компания LiuGong достигла прогресса в исследованиях и разработках технологий электрооборудования и электрификации продукции. Специализированный научно-исследовательский институт предоставляет техническую поддержку и способствует индустриализации компонентов, выстраивая промышленную экосистему. К настоящему моменту линейка электрических изделий LiuGong охватывает 11 категорий с различными вариантами питания, способствуя зеленой экосистеме. Более 6500 единиц этого оборудования, проданные по всему миру, обеспечили сокращение выбросов углерода на 330 000 тонн, что эквивалентно посадке более чем 18 миллионов деревьев. В течение 2023 года компания LiuGong поддерживала глобальную электрификацию, более 10 % ее ежемесячных международных продаж приходится на электрическую продукцию, значительно сокращающую углеродный след и вдохновляющую на инвестиции в устойчивое будущее.

Компания также ускоряет независимую разработку ключевых компонентов: завершена первая очередь завода по производству аккумуляторных батарей и запущены различные объекты энергетической инфраструктуры. Значительные достижения в области интеллектуальных технологий включают в себя развертывание автономных погрузчиков и катков на горнодобывающих объектах и автомагистралях, достижение точного планирования и управления, эффективное сокращение затрат и повышение эффективности.

Улучшение природоохранного управления с помощью упреждающих действий

Компания LiuGong стремится к нулевому загрязнению и максимальной вторичной переработке ресурсов. В 2023 году компания инвестировала 41,61 млн юаней в управление жизненным циклом изделий, уделяя особое внимание энергосбережению и сокращению выбросов. Выбросы сточных вод и отработанных газов соответствовали нормативным стандартам, а также обеспечивалось эффективное управление опасными отходами, при этом не было зарегистрировано ни одного инцидента, связанного с загрязнением окружающей среды.

В течение года 27 проектов были нацелены на летучие органические соединения (ЛОС), сварочные пары и другие факторы, сокращая выбросы и загрязнение. Использование энергии было оптимизировано с помощью политических и фотоэлектрических инициатив, при этом ожидается, что местная солнечная энергетика будет генерировать 52 млн кВт-ч электроэнергии в год, сокращая выбросы. Обучение сотрудников и защита зеленой культуры также поддерживают экологически чистую работу компании LiuGong.

Построение зеленой цепочки поставок со стратегическими партнерами

Компания LiuGong стремится создать эффективную систему за счет различных инициатив. Зеленая система снабжения является ключевым направлением, объединяющим экологичные методы, от анализа потребностей до приемки изделий, такие как приоритизация энергоэффективных продуктов и услуг, замена деревянной и картонной упаковки многоразовыми средствами и многое другое.

Обеспечено надежное управление поставщиками, с аудитами и оценками финансовых аспектов, мощностей, качества, а также факторов экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), что способствует долгосрочному сотрудничеству. Цифровая трансформация за счет внедрения платформы SRM экономит 4,3 тонны бумаги в год. Облачная платформа для совместной работы облегчает взаимодействие в режиме реального времени с более чем 1500 поставщиками, повышая эффективность промышленной цепочки и развивая цепочку поставок компании LiuGong.

В наступающем году компания LiuGong намерена сохранить свою неизменную приверженность интеграции устойчивого развития в свою практику осуществления деятельности. В то же время инициатива Green Alliance будет продолжать свою миссию строительством второй водозаборной скважины в Гамбии, подтверждая свою приверженность глобальной устойчивости.

Глобальный отдел брендов и маркетинга компании LiuGong, [email protected]; Тиффани (Tiffany), [email protected]

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=h1v6UTLhLL4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2589362/image.jpg