Den Weg vorgeben: LiuGongs globale Meilensteine der Nachhaltigkeit im Jahr 2024 und den Jahren danach

LIUZHOU, China, 2. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Von bahnbrechenden Praktiken bis hin zu wirkungsvollen Kooperationen hat LiuGong (000528.SZ) stets sein Engagement für eine nachhaltige Zukunft unter Beweis gestellt. Kürzlich feierte LiuGong den ersten Jahrestag der Green Alliance, womit ein Jahr bedeutender Nachhaltigkeitsanstrengungen begangen und das Engagement für eine kontinuierliche nachhaltige Entwicklung bekräftigt wurde.

Nachhaltigkeit mit Green Alliance vorantreiben

Ende 2023 unternahm LiuGong einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, indem es in Zusammenarbeit mit seinen wichtigsten Kunden, Händlern und mehreren gemeinnützigen Organisationen die Green Alliance gründete. Diese Initiative zielt darauf ab, einen Teil der jährlichen Verkaufserlöse von LiuGongs Elektroprodukten für philanthropische Projekte in Afrika zu verwenden und damit sein Engagement für soziale Verantwortung zu verstärken.

Im Mai 2024 erreichte die Green Alliance mit dem Start eines Wohltätigkeitsprojekts für Wasserbrunnen in Südafrika einen Meilenstein. Mit diesem Projekt wurden die ersten elektrischen Erdbewegungsmaschinen Afrikas eingeführt. Im August hat LiuGong die erste Phase des Projekts in Mabeskraal, Südafrika, abgeschlossen. Ein 150 Meter tiefer Brunnen, der mit einer solarbetriebenen Pumpe ausgestattet ist, versorgt nun über 25.000 Haushalte mit sauberem Wasser.

Über die Green Alliance hinaus zeigt sich das Engagement von LiuGong für Nachhaltigkeit auch in anderen Bereichen.

Pionierarbeit für eine umweltfreundliche, intelligente Fertigung mit der Elektrifizierungsinitiative

LiuGong hat die Forschung und Entwicklung der Technologie für elektrische Geräte und die Elektrifizierung von Produkten vorangetrieben. Ein spezielles Forschungsinstitut bietet technische Unterstützung und fördert die Industrialisierung von Komponenten, um ein industrielles Ökosystem aufzubauen. Bislang umfasst die LiuGong-Produktlinie für Elektrogeräte 11 Kategorien mit verschiedenen Stromversorgungsoptionen und fördert so ein grünes Ökosystem. Mit über 6.500 verkauften Einheiten weltweit wurden die Kohlenstoffemissionen um 330.000 Tonnen reduziert, was dem Pflanzen von über 18 Millionen Bäumen entspricht. Während des gesamten Jahres 2023 hat sich LiuGong für die weltweite Elektrifizierung eingesetzt. Mehr als 10 % seiner monatlichen internationalen Verkäufe entfallen auf elektrische Produkte, die den CO2-Fußabdruck erheblich verringern und zu Investitionen in eine nachhaltige Zukunft anregen.

Das Unternehmen beschleunigt auch die unabhängige Entwicklung von Schlüsselkomponenten, indem es die erste Phase einer Fabrik für Batteriepacks fertigstellt und verschiedene Einrichtungen zur Energieversorgung in Betrieb nimmt. Zu den wichtigsten Errungenschaften im Bereich der intelligenten Technologie gehört der Einsatz autonomer Lader und Walzen in Bergwerken und auf Autobahnen, die eine präzise Planung und Verwaltung ermöglichen, die Kosten effektiv senken und die Effizienz steigern.

Verbesserung des Umweltmanagements durch proaktive Maßnahmen

LiuGong strebt eine Null-Schadstoff-Produktion und eine maximale Wiederverwertung von Ressourcen an. Im Jahr 2023 investierte das Unternehmen 41,61 Millionen Yuan in das Management des Produktlebenszyklus und konzentrierte sich dabei auf Energieeinsparung und Emissionsreduzierung. Die Abwasser- und Abgasemissionen entsprachen den Normen, und gefährliche Abfälle wurden effektiv gehandhabt, ohne dass es zu Verschmutzungsvorfällen kam.

Im Laufe des Jahres wurden 27 Projekte zur Verringerung von VOCs, Schweißdämpfen und anderen Schadstoffen durchgeführt. Der Energieverbrauch wurde durch Richtlinien und Photovoltaik-Initiativen optimiert, wobei die lokale Solarenergie voraussichtlich jährlich 52 Millionen kWh erzeugen und so die Emissionen senken wird. Mitarbeiterschulungen und die Förderung einer grünen Kultur unterstützen ein umweltfreundliches LiuGong zusätzlich.

Aufbau einer grünen Lieferkette durch strategische Zusammenarbeit

LiuGong will durch verschiedene Initiativen ein effizientes System schaffen. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die umweltfreundliche Beschaffung, die von der Bedarfsanalyse bis zur Produktannahme umweltfreundliche Praktiken einbezieht, wie z. B. die Bevorzugung energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen, der Ersatz von Holz- und Kartonverpackungen durch wiederverwendbare Werkzeuge und vieles mehr.

Das Lieferantenmanagement ist solide, mit Audits und Bewertungen von Finanz-, Kapazitäts-, Qualitäts- und ESG-Aspekten, um eine langfristige Zusammenarbeit zu fördern. Durch die Digitalisierung über die SRM-Plattform werden jährlich 4,3 Tonnen Papier eingespart. Eine kollaborative Cloud-Plattform erleichtert die Echtzeit-Interaktion mit über 1.500 Zulieferern, steigert die Effizienz der industriellen Kette und fördert die Lieferkette von LiuGong.

Im kommenden Jahr wird LiuGong sein kontinuierliches Engagement für die Integration von Nachhaltigkeit in seine Geschäftspraktiken fortsetzen. In der Zwischenzeit wird die Green Alliance ihre Mission durch den Bau eines zweiten Brunnens in Gambia vorantreiben und damit ihr Engagement für globale Nachhaltigkeit verstärken.

