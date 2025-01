Wyznaczając kierunek rozwoju: globalne etapy zrównoważonego rozwoju LiuGong w roku 2024 i kolejnych

LIUZHOU, Chiny, 2 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Od pionierskich praktyk po wpływową współpracę, spółka LiuGong (000528.SZ) nieprzerwanie pokazuje, że zależy jej na zrównoważonej przyszłości. Spółka LiuGong świętowała niedawno pierwszą rocznicę Zielonego Sojuszu w roku istotnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, potwierdzając stałe zobowiązanie do działań w tym kierunku.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju dzięki Zielonemu Sojuszowi

Pod koniec 2023 r. spółka LiuGong poczyniła znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, zawiązując Zielony Sojusz wspólnie ze swoimi klientami, dystrybutorami i kilkoma organizacjami non-profit. Inicjatywa ma na celu przekazanie części rocznych przychodów ze sprzedaży produktów LiuGong z zasilaniem elektrycznym na inwestycje dobroczynne w Afryce, przyczyniając się do realizacji zobowiązania spółki w zakresie odpowiedzialności społecznej.

W maju 2024 r. Zielony Sojusz osiągnął krok milowy, rozpoczynając realizację inwestycji dobroczynnej w budowę studni w RPA. Inwestycja posłużyła również wprowadzeniu pierwszych w Afryce elektrycznych maszyn do robót ziemnych. Do sierpnia spółka LiuGong ukończyła pierwszy etap inwestycji w Mabeskraal w RPA. 150-metrowa studnia wyposażona w pompę na baterie słoneczne dostarcza teraz czystą wodę do ponad 25 tysięcy gospodarstw domowych.

Poza Zielonym Sojuszem zaangażowanie LiuGong na rzecz zrównoważonego rozwoju jest widoczne w działaniach spółki w innych dziedzinach.

Pionierska ekologiczna inteligentna produkcja za sprawą inicjatywy elektryfikacji

LiuGong dokonuje postępów w badaniach i rozwoju technologii urządzeń elektrycznych i elektryfikacji produktów. Specjalnie utworzony instytut badawczy zapewnia wsparcie techniczne i ułatwia zastosowania przemysłowe komponentów, tworząc przemysłowy ekosystem. Obecnie linia produktów elektrycznych LiuGong obejmuje 11 kategorii ze zróżnicowanymi opcjami zasilania, które wspierają ekologiczny ekosystem. Przy ponad 6500 egzemplarzach sprzedanych na całym świecie ograniczenie emisji dwutlenku węgla wyniosło 330 000 ton, co odpowiada zasadzeniu ponad 18 milionów drzew. W całym roku 2023 spółka LiuGong angażowała się w globalną elektryfikację - ponad 10% miesięcznej sprzedaży na świecie stanowiły produkty z zasilaniem elektrycznym, co znacznie ogranicza ślad węglowy i inspiruje do inwestowania w zrównoważoną przyszłość.

Spółka przyspiesza również niezależne opracowywanie kluczowych komponentów. Ukończyła ona pierwszy etap budowy fabryki pakietów akumulatorowych i rozpoczęła budowę różnych zakładów odzyskiwania energii. Znaczące osiągnięcia spółki w zakresie technologii inteligentnych obejmują wprowadzenie ładowarek i walców autonomicznych w kopalniach i na autostradach, co pozwala na precyzyjne planowanie i zarządzanie, efektywne ograniczenie kosztów i zwiększenie wydajności.

Łatwiejsze zarządzanie środowiskowe dzięki proaktywnym działaniom

Celem LiuGong jest osiągnięcie zerowego zanieczyszczenia i maksymalny wskaźnik recyklingu zasobów. W 2023 r. spółka zainwestowała 41,61 milionów juanów w zarządzanie cyklem życia produktów, koncentrując się na oszczędzaniu energii i redukcję emisji. Ilość ścieków i emisje spalin spełniły normy zgodności, zarządzanie odpadami niebezpiecznymi było efektywne i nie zgłoszono żadnych incydentów związanych z zanieczyszczeniem.

W trakcie roku realizowano 27 projektów dotyczących LZO, spalin spawalniczych itp., ograniczając emisje i zanieczyszczenie. Zużycie energii zoptymalizowano dzięki inicjatywom w zakresie polityki i projektom fotowoltaicznym, a wytworzona lokalnie energia słoneczna ma wynieść 52 miliony kWh rocznie, przyczyniając się do spadku emisji. Szkolenia pracowników i wspieranie kultury ekologicznej dodatkowo wspierają ekologiczny charakter działalności LiuGong.

Budowanie zielonego łańcucha dostaw ze strategiczną współpracą

LiuGong stawia sobie za cel stworzenie wydajnego systemu za pośrednictwem rozmaitych inicjatyw. Główny nacisk jest położony na ekologiczne zamówienia, stosowanie ekologicznych praktyk na wszystkich etapach od analizy popytu po odbiór produktów, nadanie priorytetu efektywnym energetycznie produktom i usługom, zastąpienie drewnianych i tekturowych opakowań materiałami do powtórnego użytku i wiele innych.

Spółka może się poszczycić solidnym systemem zarządzania dostawcami obejmującym audyty i oceny aspektów finansowych i związanych z wydajnością, jakością oraz obszarem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, co sprzyja długoterminowej współpracy. Cyfryzacja za pośrednictwem platformy zarządzania relacjami z dostawcami pozwala oszczędzić 4,3 tony papieru rocznie. Oparta na współpracy platforma w chmurze umożliwia interakcje w czasie rzeczywistym z ponad 1500 dostawcami, zwiększając wydajność łańcucha przemysłowego i przyczyniając się do rozwoju łańcucha dostaw LiuGong.

Spółka LiuGong jest gotowa, aby w nadchodzącym roku kontynuować działania na rzecz włączania założeń zrównoważonego rozwoju do swoich praktyk biznesowych. Zielony Sojusz z kolei pomoże w realizacji misji spółki poprzez budowę drugiej studni w Gambii, potwierdzając zaangażowanie spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

