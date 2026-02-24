Líderes em IA financeira unem forças: BridgeWise adquire a empresa americana Context Analytics para ser pioneira em inteligência nativa de investimentos, de ponta a ponta

A combinação da plataforma de inteligência em investimentos da BridgeWise – já incorporada em instituições financeiras na Ásia, Europa e América do Sul – com a reconhecida expertise da Context Analytics em processamento de dados financeiros não estruturados posiciona a companhia combinada como fornecedora de um nível de abrangência analítica de ativos única no setor. A operação estabelece as bases para a próxima etapa de evolução da inteligência artificial aplicada a serviços financeiros. Com isso, a plataforma integrada passa a oferecer uma solução completa, do processamento de dados à análise e ao engajamento, em uma única infraestrutura tecnológica, configurando a primeira arquitetura global verticalizada de IA nativa para investimentos.

Um Novo Padrão de Referência em IA para investimentos

A BridgeWise consolidou-se como referência global em recomendações e análises baseadas em IA, com aderência regulatória, transparência e capacidade multilíngue, cobrindo mais de 70 mil ativos financeiros globais. Com a incorporação da Context Analytics, cuja tecnologia proprietária converte notícias, mídias sociais e milhares de páginas de documentos complexos em dados numéricos estruturados, além de indicadores de sentimento em tempo real, a BridgeWise passa a interpretar de forma integrada todo o espectro de informações relevantes ao mercado financeiro, entregando uma solução abrangente e de elevada profundidade analítica para bancos, corretoras, gestores de investimentos e demais participantes do mercado de capitais.

As instituições financeiras vêm demonstrando crescente cautela quanto ao uso de modelos de IA de propósito geral em processos de tomada de decisões para investimento, sobretudo em ambientes que demandam explicabilidade, auditabilidade e supervisão robustas. Embora os LLMs generalistas tenham ampliado a adoção da IA, em muitos casos não oferecem o rigor técnico e os mecanismos de controle requeridos em setores altamente regulados. Nesse contexto, a BridgeWise se posiciona como uma alternativa transparente e nativa de IA, desenvolvida especificamente para atender às exigências de um ambiente complexo e regulado, que não pode depender de modelos generalistas.

"Nossa estratégia sempre foi oferecer a mais avançada e robusta inteligência financeira disponível no mercado", disse Gaby Diamant, CEO da BridgeWise. "A aquisição da Context Analytics acelera a construção de uma plataforma end-to-end para o ecossistema financeiro global, integrando toda a cadeia de investimentos à geração de inteligência. Da camada proprietária de Processamento de Linguagem Natural (PLN ou NLP - Natural Language Processing), responsável por estruturar e interpreta grandes volumes de dados textuais, até a aplicação prática de insights acionáveis aos usuários finais, mantendo um fluxo de análise compatível com requisitos regulatórios e plenamente explicável. Trata-se de uma evolução estrutural na forma como as instituições financeiras incorporam inteligência em seus serviços. Essa integração eleva o padrão de profundidade analítica, consistência de dados e conformidade, permitindo que investidores tenham uma visão integral e transparente dos mercados."

Para Joe Gits, CEO da Context Analytics, "a união com a BridgeWise representa a materialização do potencial máximo da tecnologia que desenvolvemos ao longo dos últimos 13 anos. A combinação da nossa capacidade de decodificar textos financeiros e sinais e sentimento não estruturados com a IA institucional da BridgeWise resulta em um motor de inteligência verticalmente integrado, capaz de transformar informação bruta em tomada de decisão qualificada."

Perspectivas Futuras: desbloqueando o futuro das finanças personalizadas

A inteligência ampliada decorrente da integração das tecnologias da BridgeWise e da Context Analytics viabiliza o lançamento do pAI, agente de IA da BridgeWise desenvolvido para construir, revisar e otimizar portfólios de forma personalizada, explicável e orientada à interação conversacional. Ao incorporar diretamente os dados de alta fidelidade da Context Analytics ao motor e orquestração do pAI, a BridgeWise aprimora a capacidade das instituições financeiras de estruturar e entregar jornadas personalizadas de construção de patrimônio em larga escala.

O pAI permite que instituições financeiras substituam estratégias de investimento estáticas por jornadas dinâmicas e adaptativas. Com essa abordagem verticalizada, bancos, corretoras e plataformas de negociação podem oferecer experiências sofisticadas e altamente personalizadas a milhões de usuários simultaneamente, com processos de onboarding em tempo real e portfólios que se ajustam automaticamente às condições de mercado e aos objetivos dos investidores. Enquanto as instituições se beneficiam de uma solução escalável e eficiente em recursos, os clientes recebem uma experiência verdadeiramente personalizada.

A aquisição da Context Analytics consolida a BridgeWise como o parceiro capaz de entregar uma visão de 360 graus do mercado de investimentos por meio de uma infraestrutura única, transparente e em conformidade regulatória, contribuindo para um novo paradigma de interação e entre dados, tecnologia e seus clientes nas principais instituições financeiras globaix.

Sobre a BridgeWise

A BridgeWise é líder global em IA para investimentos, transformando a forma como investidores e instituições acessam e agem com base em insights financeiros. Com uma IA transparente e em conformidade regulatória para impulsionar análises de ações e fundos por meio de soluções multilíngues e uma IA conversacional proprietária, especializada em investimentos. A BridgeWise atende mais de 50 clientes institucionais e 25 milhões de usuários finais em mais de 15 idiomas. Com escritórios no Japão, Singapura, Estados Unidos, Londres, Brasil, Tailândia, Israel e Dubai, a BridgeWise tem parcerias com instituições globais, incluindo Japan Exchange Group, SIX, B3, eToro, TASE e Rakuten Securities.

Sobre a Context Analytics

A Context Analytics é uma empresa de análise orientada por IA que transforma dados não estruturados em inteligência de mercado acionável para profissionais do setor financeiro. Usando processamento avançado de linguagem natural e modelos proprietários, a plataforma fornece insights em tempo real e históricos a partir de fontes como notícias, documentos regulatórios e mídias sociais. A Context Analytics apoia investidores, traders e instituições financeiras na identificação de sentimento do mercado, sinais relevantes, gestão de risco e geração de alfa preditivo, com elevados padrões de transparência, escalabilidade e conformidade regulatória nos mercados globais.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2890880/BridgeWise_Context_Analytics.jpg

Contato com a mídia:

Loredana Matei

Jensen Matthews PR

[email protected]

+971 585850304

FONTE BridgeWise