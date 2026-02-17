Führende KI-Experten im Finanzbereich schließen sich zusammen: BridgeWise übernimmt das US-Unternehmen Context Analytics und leistet Pionierarbeit im Bereich durchgängiger, für das Vermögenssegment entwickelter Analytik

Durch die Zusammenführung der Investment-Intelligence-Plattform von BridgeWise auf institutionellem Niveau – bereits in Finanzinstituten in Asien, Europa sowie Südamerika verankert – mit der Expertise von Context Analytics in der Verarbeitung unstrukturierter Finanzdaten bietet das zusammengeführte Unternehmen nun eine Vollständigkeit der Vermögenswertanalyse, die in der Branche ihresgleichen sucht. Das kombinierte Angebot liefert eine vollständige Lösung von der Datenverarbeitung über Analytik bis hin zur Kundeninteraktion in einem einzigen integrierten System und etabliert damit die weltweit erste vertikal integrierte, für das Vermögenssegment entwickelte Analyseinfrastruktur.

Der neue Maßstab für KI im Vermögenssegment

BridgeWise setzt seit langem den Standard für regelkonforme, mehrsprachige KI-Empfehlungen sowie Analysen für mehr als 70 000 globale Vermögenswerte. Durch die Integration von Context Analytics, das firmeneigene Technologie nutzt, um Nachrichten, soziale Medien sowie Tausende Seiten komplexer Einreichungen in numerische, maschinenlesbare Daten sowie zeitnahe Stimmungskennzahlen umzuwandeln, ist BridgeWise nun in einzigartiger Weise in der Lage, das gesamte Spektrum an Marktinformationen zu entschlüsseln und eine ganzheitliche Lösung für Banken, Broker, Investmentmanager sowie Finanzdienstleister an den Kapitalmärkten bereitzustellen.

Finanzinstitute stellen den Einsatz von KI-Modellen für allgemeine Zwecke bei risikoreichen Anlageentscheidungen zunehmend infrage, insbesondere wenn Erklärbarkeit, Prüf- und Nachvollziehbarkeit sowie Aufsicht erforderlich sind. Während generalistische, standardmäßig verfügbare LLMs KI in den Mainstream gebracht haben, fehlt ihnen die bereichsspezifische Strenge sowie Governance, die in stark regulierten Umgebungen erforderlich sind. BridgeWise bietet die einzige KI-native, vollständig transparente Alternative für eine komplexe, regulierte Branche, die sich nicht auf generische Modelle verlassen kann.

„Unsere Vision war es immer, die robusteste Finanzanalytik weltweit bereitzustellen", sagte Gaby Diamant, Geschäftsführer von BridgeWise. „Durch den Zusammenschluss mit Context Analytics haben wir einen End-to-End-Leistungsträger für das globale Finanzökosystem geschaffen. Diese Partnerschaft ermöglicht uns, die gesamte Analyse-Wertschöpfungskette zu vereinen, von der firmeneigenen NLP, welche die rohen Text- und Datenquellen der Welt entschlüsselt, bis hin zu den konkretesten Analyseanforderungen der Endnutzer, und dabei einen regelkonformen, nachvollziehbaren Fluss von KI-Analysen aufrechtzuerhalten. Das ist eine grundlegende Weiterentwicklung darin, wie jedes Finanzinstitut Analysen in seinen täglichen Kundenservices nutzt. Durch die Zusammenführung dieser Fähigkeiten setzen wir einen neuen Maßstab für umfassende, datenbasierte, regelkonforme Analysen, der jedem Anleger ermöglicht, den Markt mit vollständiger Nachvollziehbarkeit zu sehen."

„Der Zusammenschluss mit BridgeWise ermöglicht uns, das volle Potenzial dessen auszuschöpfen, was wir in den vergangenen 13 Jahren aufgebaut haben", sagte Joe Gits, Geschäftsführer von Context Analytics. „Durch die Kombination unserer Fähigkeit, unstrukturierte Finanztexte sowie Stimmungsdaten weltweit zu entschlüsseln, mit der institutionellen KI von BridgeWise schaffen wir einen vertikal integrierten Motor, welcher die Lücke zwischen Rohinformationen sowie intelligentem Handeln endlich schließt."

Ausblick: Die Zukunft personalisierter Finanzen erschließen

Die umfassende Analytik, die durch die gemeinsame Technologie von BridgeWise sowie Context Analytics ermöglicht wird, dient als Katalysator für die Einführung von pAI , dem bahnbrechenden KI-Agenten für die private Geldanlage von BridgeWise, der individuelle Portfolios vollständig personalisiert, nachvollziehbar sowie dialogorientiert erstellt, überprüft und optimiert. Durch die direkte Einspeisung der hochpräzisen Daten von Context Analytics in die Orchestrierungsengine von pAI verändert BridgeWise grundlegend, wie Finanzinstitute personalisierte Wege zum Vermögensaufbau in großem Maßstab bereitstellen.

pAI versetzt Finanzinstitute in die Lage, statische Anlagepfade durch adaptive, auf das Vermögenssegment zugeschnittene KI-Kundenreisen zu ersetzen. Durch die Nutzung dieser vertikalspezifischen Analytik können Banken, Broker sowie Handelsplattformen hochwertige, agile Erlebnisse zum Vermögensaufbau gleichzeitig für Millionen Nutzer bereitstellen und Onboarding in Echtzeit sowie Portfolios anbieten, die sich automatisch anpassen, sobald sich Märkte sowie Anlegerbedürfnisse weiterentwickeln. Während Institutionen von einer skalierbaren Lösung profitieren, die ihre Ressourcen nicht belastet, erhalten ihre Kunden ein wirklich individuelles Erlebnis.

Die Übernahme von Context Analytics festigt BridgeWise als einzigen Partner, der in der Lage ist, über eine einzige, regelkonforme Infrastruktur einen 360-Grad-Blick auf den Markt zu liefern und damit Maßstäbe dafür zu setzen, wie die weltweit führenden Finanzinstitute mit Daten, Technologie sowie ihren Kunden interagieren.

Informationen zu BridgeWise

BridgeWise ist weltweit führend im Bereich KI für das Vermögenssegment und verändert die Art und Weise, wie Anleger sowie Institutionen auf Finanzanalysen zugreifen und auf ihrer Grundlage handeln. BridgeWise setzt regelkonforme, transparente KI ein, um Aktien- sowie Fondsanalysen, mehrsprachige Tools sowie sogar KI-Chat für Anlageentscheidungen zu ermöglichen, und stellt mehr als 50 institutionellen Kunden sowie 25 Millionen Endnutzern in mehr als 15 Sprachen verlässliche Investmentanalysen bereit. Mit Niederlassungen in Japan, Singapur, den USA, London, Brasilien, Thailand, Israel sowie Dubai arbeitet BridgeWise mit führenden globalen Institutionen zusammen, darunter Japan Exchange Group, SIX, B3, eToro, TASE sowie Rakuten Securities.

Informationen zu Context Analytics

Context Analytics ist ein KI-gesteuertes Analyseunternehmen, das unstrukturierte Daten in umsetzbare Marktinformationen für Finanzexperten umwandelt. Mithilfe fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung und firmeneigener Modelle liefert die Plattform Echtzeit- und historische Einblicke aus Quellen wie Nachrichten, Akten sowie den sozialen Medien. Context Analytics hilft Anlegern, Händlern und Institutionen, Stimmungen zu erkennen, Signale zu identifizieren, Risiken zu managen und prädiktives Alpha zu generieren, während gleichzeitig Transparenz, Skalierbarkeit sowie Compliance auf den globalen Märkten gewährleistet sind.

